Xiaomi 14 Series al MWC 2024: la data d’uscita è ufficiale!

Dopo le indiscrezioni e le voci di corridoio arriva la conferma ufficiale, anche se era ormai nell’aria da diverso tempo. Xiaomi 14 Series in versione Global ha una data di presentazione: l’evento di lancio si terrà in occasione del MWC 2024, nelle splendida cornice di Barcellona.

Xiaomi 14 Series: la nuova gamma top ha una data di presentazione Global

Crediti: Xiaomi

L’evento di lancio di Xiaomi 14 Global è fissato per il 25 febbraio, il giorno prima dell’apertura del MWC 2024. La presentazione si terrà a Barcellona e ovviamente i nuovi smartphone troveranno spazio anche all’interno della fiera tech catalana. Tramite un teaser poster ufficiale, la casa di Lei Jun ha confermato l’uscita di una serie di smartphone: oltre a Xiaomi 14 e 14 Pro è atteso anche il debutto del modello maggiore 14 Ultra, ancora inedito ma protagonista di tantissimi leak (anche per il possibile prezzo in Europa). Come se non bastasse secondo un insider si tratterà di un evento di altissimo spessore, addirittura con Xiaomi MIX Flip (il primo pieghevole a conchiglia del brand).

Crediti: Xiaomi

Ovviamente è bene fare una precisazione: Xiaomi ha confermato solo il lancio della serie 14, quindi per quanto riguarda il modello Ultra e il pieghevole della famiglia MIX si tratta di indiscrezioni da prendere con le dovute precauzioni. Tra le altre novità, dovremmo avere anche il debutto internazionale di Xiaomi Band 8 Pro.

Xiaomi 14 – Scheda tecnica

dimensioni di 152,8 x 71,5 x 8,20/8,28 mm per un peso di 193/188 grammi – cover in vetro o con Nano Skin

certificazione IP68

display TCL C8 OLED LTPO a 12 bit da 6,36″ 1.5+ (2670 x 1200 pixel), refresh rate a 120 Hz , protezione Gorilla Glass Victus, campionamento del tocco a 240 Hz, PWM Dimming da 2160 Hz e luminosità di picco fino a 3000 nit

C8 a da (2670 x 1200 pixel), refresh rate a , protezione Gorilla Glass Victus, campionamento del tocco a 240 Hz, PWM Dimming da 2160 Hz e luminosità di picco fino a 3000 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo

Raffreddamento al liquido avanzato

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,3 GHz X4 + 2 x 3,2 GHz A720 + 2 x 3,0 GHz A720 + 3 x 2,3 GHz A520)

GPU Adreno 750

8/12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0

di storage UFS 4.0 batteria da 4.610 mAh con ricarica da 90W e wireless da 50W

con ricarica da e wireless da fotocamera da 50 + 50 + 50 MP (f/1.6- 2.2-2.0) con Light Hunter 900 (sensore personalizzato da 1/1.31″, 1,2 µm), lenti Leica Summilux asferiche 7P, OIS, ultra-grandangolare Samsung JN1 da 115°, teleobiettivo 3.2x Samsung JN1

(f/1.6- 2.2-2.0) con (sensore personalizzato da 1/1.31″, 1,2 µm), lenti asferiche 7P, OIS, ultra-grandangolare Samsung JN1 da 115°, 3.2x Samsung JN1 selfie camera da 32 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, NFC

Android 14 sotto forma di HyperOS

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le