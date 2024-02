Lei Jun si fa da parte: chi presenterà gli eventi Xiaomi al suo posto

No, non avete letto male e non siete tornati indietro nel tempo: Lei Jun si è dimesso da generale manager di Xiaomi. Dico questo perché già nel 2022 si parlò dell’annuncio delle sue dimissioni, prima separandosi dalla divisione relativa all’hardware poi da quella software; tuttavia, la sua presenza è rimasta all’interno della compagnia sotto forma di direttore generale, posizione da cui adesso si sta ulteriormente separando in favore di un’altra figura nota all’interno della compagnia.

La presentazione di Xiaomi 14 Ultra non avverrà per mano di Lei Jun, che annuncia le sue “dimissioni”

Al posto di Lei Jun ci sarà quindi Lu Weibing, precedentemente noto come il presidente di Gionee e che dopo il suo fallimento decise di passare sotto le fila del sub-brand Redmi. Essendo stato elevato alla posizione di general manager di Xiaomi, al suo posto come GM di Redmi c’è adesso Wang Teng Thomas, precedentemente fattosi conoscere come Product Director e portavoce sui social. Di conseguenza, non sarà più Lei Jun bensì Lu Weibing il presentatore degli eventi keynote di Xiaomi, a partire dal prossimo Xiaomi 14 Ultra.

Il motivo per cui Lei Jun ha deciso di compiere questa decisione è quello di concentrarsi sulla divisione auto, relegando le decisioni in ambito mobile ai suoi succitati colleghi. La prima auto elettrica Xiaomi SU7/SU7 Max sta venendo testata su strada in vista della sua commercializzazione, ed ecco perché circolano informazioni su prezzo e data di vendita.

