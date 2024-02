Recensione Realme C67: la soluzione giusta per chi ha basso budget

Realme C67 è il primo budget phone lanciato dall’azienda che più sta macinando record in ambito smartphone; questo modello, seppur estremamente economico rispetto gli standard e l’andamento del mercato, arriva come successore del Realme C55, smartphone altrettanto economico della precedente generazione che detiene il primato nelle vendite della sua categoria.

Realme C67, dunque, è fresco fresco di lancio globale nel nostro paese: noi lo abbiamo ricevuto già da un po’, e dopo averlo testato a fondo siamo pronti per darvi qualche informazione in più. Siete, però, sicuri che un dispositivo così economico faccia al caso vostro? A questa ed altre domande simili, risponderemo tra poco.

Recensione Realme C67

Design e Materiali

Il Realme C67 incarna un design moderno e al passo con i tempi, nonostante la fetta di mercato che si vuole aggiudicare. A prima vista, è evidente che Realme ha compiuto progressi significativi nel perfezionare il design della sua serie C, e il C67 ne è un esempio con le sue linee sottili, soli 7.59 mm di spessore, ed un peso ben bilanciato di 185 grammi, tutte caratteristiche che contribuiscono non solo a migliorarne l’eleganza, ma anche l’ergonomia e la praticità d’uso.

Contrariamente alle aspettative, poi, lo smartphone è robusto ed esente da difetti di assemblaggio che spesso caratterizzano i device economici come lui. In termini di colorazioni Realme offre il C67 in due affascinanti varianti di colore: Sunny Oasis e Black Rock. La variante Sunny Oasis è piuttosto particolare, ed almeno vedendolo in foto sembra in grado di produrre dei bei giochi di luce sulla back cover. La variante Black Rock, come quella in mio possesso, opta per finiture più sobrie, con una eleganza maggiore ed una semplicità impattante.

In entrambe le varianti, che non differiscono per materiali, è presente la certificazione IP54 contro polvere e schizzi d’acqua; non tra le certificazioni migliori che si potessero richiedere, ma fa sempre piacere trovarla in questo segmento.

Il telefono include tutte le porte e i pulsanti standard che ci si aspetterebbe, quindi a destra i classici pulsanti volume e tasto power, a sinistra il carrello SIM e in basso il connettore USB-C, che è affiancato da un sempre gradito jack da 3.5mm per le cuffie cablate. Gli speaker sono due, così come i microfoni in alto e in basso. I sistemi di sblocco, invece, prevedono l’utilizzo di un’impronta sul tasto laterale destro di accensione; funziona bene, ma come al solito potrebbe non essere l’ideale per i mancini.

Display

Tra gli aspetti più influenti nella scelta di uno smartphone, economico o costoso che sia, c’è da includere quasi sempre il display, aspetto in cui Realme non mi ha mai dato grosse delusioni, anzi. Il Realme C67, con il suo schermo IPS LCD da 6.72 pollici, con risoluzione di 1080 x 2400 pixel offre un’esperienza visiva chiara e nitida.

Una delle caratteristiche distintive del display del C67 è la sua luminosità massima di 950 nit, piuttosto elevata per un dispositivo economico. Seppur non abbia avuto la possibilità di misurarli effettivamente, posso dirvi tranquillamente che il livello di luminosità offerto assicura una leggibilità perfetta anche sotto la luce diretta del sole.

Sebbene, per ovvie ragioni, io continui a preferire i pannelli AMOLED che la stessa Realme utilizza sui modelli più costosi, il pannello IPS LCD del C67 fa un lavoro decente. Il display, qui, segue le orme del suo predecessore e mantiene la frequenza di aggiornamento dello schermo a 90Hz, senza portare cambiamenti o migliorie di alcun genere.

Anche in questa versione viene confermata la Mini-Capsule di Realme, già presente nel modello della scorsa generazione e sostanzialmente rimasta invariata per efficienza e funzionalità; per chi non lo sapesse, il foro fotocamera si trasforma in una sorte di “barra notifiche” alla ricezione di una di queste, per l’appunto, che viene mostrata in alto proprio come Apple ha cominciato a fare lo scorso anno con la Dynamic Island.

Hardware e prestazioni

Sul fronte hardware, seppur si segnino dei cambiamenti rispetto lo scorso anno, si continua a volare basso: a bordo dello smartphone, infatti, c’è un Qualcomm Snapdragon 685, CPU Octa-Core a 6nm, accomapgnata dalla Adreno 610, 8GB di memoria RAM (con espansione virtuale a disposizione fino a 8GB ulteriori) e 256GB di storage, che rimane espandibile a mezzo MicroSD.

Il Realme C67, parlando sinceramente, non entusiasma per prestazioni ma trova un equilibrio tra efficienza e affidabilità, tenendo sempre presente che si tratta di un dispositivo low-budget per l’utente che richiede uno smartphone per poche funzionalità di base. Chiariamo subito, questo smartphone non è compatibile con le reti 5G, ma solo 4G.

Nell’uso quotidiano, il Realme C67 si comporta in modo positivo nelle classiche operazioni come la navigazione web, i social media e lo streaming, senza evidenti rallentamenti: in questo genere di operazioni lo Snapdragon 685, sebbene non sia l’ultimo chipset, si adatta bene ed è estremamente attento ai consumi. Per quanto riguarda i giochi, ovviamente, potrete usare agevolmente titoli poco impattanti a livello grafico come un Candy Crush o simili, ma naturalmente restano esclusi Asphalt, COD e via discorrendo.

I benchmark, d’altronde, ci ricordano il fatto che si tratta di un dispositivo economico a tutti gli effetti. Molto bene la gestione delle temperature da parte della CPU che rimane sempre su valori tollerabili senza mai uscire dai binari, una caratteristica che ovviamente gioca anche a favore dell’autonomia.

Software

Il Realme C67 arriva con Android 14, l’ultima versione al momento disponibile, con la solita Realme UI, che ormai saprete benissimo, rientra tra le mie personali interfacce preferite, sia a livello di funzionalità che per grafica in sè.

Dal punto di vista delle prestazioni, la Realme UI sul questo modello è sempre fluida e reattiva, pur non potendo contare su un hardware performante: le transizioni tra le app sono fluide e il multitasking è gestito efficientemente, senza rinunce. Viste le evoluzioni degli scorsi anni, in termini di aggiornamenti non è da escludere che questo C67 vedrà almeno due major update ulteriori oltre che 3 anni di patch di sicurezza. Per i più tecnici, invece, possiamo confermare la presenza dei DRM Widevine L1, specifica non da poco su un modello entry level.

Fotocamera

Grande passo in avanti rispetto lo scorso anno, invece, si segna con il comparto fotografico, soprattutto numericamente parlando. Il sensore primario del Realme C67, infatti, è da 108MP con apertura f/1.75 e zoom digitale 3X integrato, tutti numeri molto incoraggianti da vedere a bordo di uno smartphone il cui costo è realmente inferiore ai 200 euro. Resta un po’ nell’ombra il resto del comparto fotografico che vede protagonista una sola lente di profondità da 2MP ed una selfie camera da 8MP; come lo scorso anno, è assente anche in questa nuova generazione una lente ultra-wide che, invece, avrei apprezzato moltissimo.

Le performance della fotocamera alla luce del giorno sono particolarmente degne di nota. In buone condizioni di luce la fotocamera del Realme C67 cattura immagini non solo ad alta risoluzione, ma mostra anche colori vibranti e un range dinamico bilanciato. Per quanto riguarda la fotografia in condizioni di scarsa illuminazione, il C67 si difende bene con la modalità notturna che riduce intelligentemente il rumore e migliora la chiarezza degli scatti. Pur presentando alcune limitazioni in questi contesti, le prestazioni complessive sono più che soddisfacenti per uno smartphone in questo segmento.

Le capacità video del Realme C67 sono rimaste invariate rispetto lo scorso anno, si conferma il supporto alla registrazione video a 1080p a 30 fps, con compatibilità gyro-EIS per la stabilizzazione, funzione particolarmente utile per registrare video fluidi e stabili in movimento. La selfie camera, poi, è in grado di catturare selfie chiari e dal look naturale: si tratta di una fotocamera versatile per un uso quotidiano, adatta per le videochiamate e il selfie non troppo impegnativi, con supporto alla registrazione video a 1080p.

Oltre all’hardware, ciò su cui Realme punta spesso è la sua app fotocamera: al pari dei modelli più costosi, infatti, l’app fotocamera del Realme C67 vanta di una modalità Pro per il controllo manuale delle impostazioni, una modalità street photography o ancora panorama e molte altre.

Autonomia

Il Realme C67 monta a bordo, nonostante le dimensioni ridotte, una batteria da 5000mAh, che sostanzialmente rimane invariata rispetto la precedente generazione.

Con un uso mediamente intenso, il telefono può facilmente durare più di un’intera giornata, con navigazione web, social media, streaming di musica o video, e fotografie occasionali. Quando si tratta di task più energivori, come il gioco o lo streaming continuo su Netflix, il consumo della batteria è più intenso e può scendere a un giorno o poco meno. Rimane il supporto alla ricarica wireless, ma rimane compatibile la ricarica rapida SuperVOOC da 33W che consente uno 0-50% in circa 30 minuti, e uno 0-100% in 90 minuti.

Prezzo e considerazioni

Il Realme C67 arriva con un prezzo di listino di €239 nella versione 8/256GB e 219€ la versione 6/128GB. In occasione del lancio,dal 6 al 12 Febbraio, l’azienda offre un prezzo scontato lo smartphone che viene venduto rispettivamente a 199 e 159 euro, cifra decisamente da non lasciarsi sfuggire! Ad ogni modo, nel momento in cui sto scrivendo, lo street price del dispositivo è già inferiore ai 200 euro online, perciò se non doveste riuscire ad accaparrarvi l’offerta di lancio, sappiate che ci sono già diverse offerte vantaggiose online.

Per questa cifra offre una combinazione di funzionalità che soddisfano le necessità essenziali di tutte quelle persone non estremamente legate allo smartphone; è vero, lui potrebbe non eccellere sotto nessun aspetto in particolare, ma le valutazioni non possono che essere influenzate dal prezzo decisamente competitivo. Se ricercate uno smartphone a questa cifra, sicuramente questo rientra tra i prodotti consigliati.

