È ancora crisi per le vendite di tablet, ma non per Huawei

Già nel terzo trimestre dell’anno i numeri non erano positivi, e il Q4 2023 ha confermato questo trend: l’ultimo periodo trimestrale si è chiuso con un calo del -11% su base annua per il mercato dei tablet. In quei tre mesi, la filiera globale è riuscita a piazzare circa 37,8 milioni di unità, che sommate ai mesi precedenti arrivano a un totale di 135,3 milioni per il 2023, una flessione del –10% rispetto al 2022.

Continua il periodo negativo per le vendite di tablet in tutto il mondo nel 2023

Lo dice Himani Mukka di Canalys: “Le ultime festività natalizie hanno visto un aumento significativo delle promozioni sui tablet e delle offerte in bundle, ma ciò non è stato sufficiente per invertire le sorti del mercato“. Nonostante i produttori abbiano provato a vendere vecchi modelli di tablet in bundle con smartphone a prezzi scontati, ciò non è bastato a far riprendere il settore dei tablet.

Lungo tutto il 2023, Apple si è piazzata al primo posto con una quota di mercato del 40%, registrando un calo complessivo del -11%; in seconda posizione c’è Samsung al 19%, in calo del -11,5%, seguita al terzo posto da Lenovo al 6,9% con un calo del -19,4%. La flessione peggiore, -42,9%, l’ha registrata Amazon, in quinta posizione al 5,8%, mentre è messa meglio Huawei che la precede al quarto posto. Sulla scia del successo commerciale raggiunto da Mate 60, l’azienda cinese ha ottenuto il 6,1% del mercato con una crescita poderosa del +32,1%.

Gli analisti di Canalys hanno evidenziato come Cina e India abbiano guidato le vendite, contribuendo ad ammortizzare il calo più significativo nei mercati occidentali. E se il 2023 si è chiuso in negativo, è previsto che nel 2024 le vendite si riprendano, ma non sarà così facile: secondo Kieren Jessop di Canalys, “il divario innovativo tra tablet e altri dispositivi informatici è qualcosa a cui i principali fornitori di tablet devono prestare attenzione“. Rispetto a smartphone e PC, i tablet sono più arretrati in termini di intelligenza artificiale e format pieghevoli, aspetti sotto cui le aziende dovranno darsi da fare per recuperare terreno.

