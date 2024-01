Mate 60 da record: vendite mai così alte nella storia di Huawei

Aggiornamento 29/01: aggiunti dettagli allo stato delle vendite della serie Mate 60, li trovate nell’articolo.

Sono passati oltre 4 mesi dalla presentazione del la serie Huawei Mate 60 e dalla successiva messa in commercio, e i dati che circolano in rete ci permettono di farci un’idea di come stiano andando le vendite. Solitamente capita che le compagnie cinesi forniscano dati iniziali per sottolineare l’andamento positivo delle nuove uscite; ad oggi, la diretta interessata Huawei non si è ancora pronunciata in merito, ma grazie a Counterpoint e ai leaker possiamo avere un’idea di come stiano andando i nuovi flagship dell’azienda.

Rivelate quante unità sarebbero state finora vendute della serie Huawei Mate 60

A soddisfare questa curiosità ci ha pensato la società di ricerca, secondo cui Huawei Mate 60 Pro sarebbe stato venduto in 2,4 milioni di unità nell’arco di 8 settimane, numeri che avrebbe intaccato negativamente le vendite di Apple. Secondo gli analisti, la serie Mate 60 avrebbe avuto una tiratura minore della domanda da parte dei consumatori, e a cose normali (cioè senza le limitazioni conseguenti al ban statunitense) la maggiore tiratura avrebbe significato maggiori vendite, visto che comunque parliamo di smartphone venduti esclusivamente in Cina.

Le dichiarazioni di Counterpoint fanno riferimento soltanto al modello Pro, che col 60% delle vendite è il modello più venduto dell’intera gamma composta da Mate 60, Mate 60 Pro, Mate 60 Pro+ e Mate 60 Ultimate Design. Nell’alzare il desiderio dei consumatori avrebbero giocato un ruolo importante le scorte inferiori alla domanda, il ché avrebbe creato “l’apparenza di perenne indisponibilità“, secondo quanto affermato da Ivan Lam di Counterpoint.

Per le parole del leaker Fixed Focus Digital la serie Mate 60 sarebbe quella più di successo nella storia di Huawei. Il leaker non si pronuncia su numeri specifici, ma altre voci di corridoio parla chiaro: 30 milioni di unità. Questo sarebbe il numero raggiunto a distanza di circa 4 mesi, cifre che (se confermate) supererebbero di gran lunga quelle di tutti i precedenti capitoli della saga Mate. In passato, sia la serie Mate 10 che quella Mate 20 arrivarono a 17 milioni di unità vendute, scendendo a 15,8 milioni per la serie Mate 9 e a 12 milioni per la serie Mate 30.

Nel frattempo, si ipotizza che il buzz mediatico generato dalla serie Mate 60 potrebbe tradursi in un’annata molto positiva in termini di vendite, ancora una volta ai danni di Apple. E anche se fra i prossimi arrivi ci sarà la serie P70, si parla già di cosa aspettarsi dalla serie Mate 70.

