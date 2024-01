OPPO Pad Neo e Enco Buds 2 Pro ufficiali in Italia: specifiche e prezzi

Dopo la serie principale Pad e quella più economica Pad Air, anche OPPO Pad Neo fa il suo debutto qua da noi in Italia, e lo fa assieme alle inedite Enco Buds 2 Pro. Il tablet abbiamo già avuto modo di conoscerlo nei mercati asiatici quando è stato presentato nelle scorse settimane, mentre le cuffie true wireless sono la variante Pro delle precedentemente lanciate Enco Buds 2.

OPPO porta in Italia tablet e cuffie, fra Pad Neo ed Enco Buds 2 Pro

Crediti: OPPO

Per chi non lo conoscesse, OPPO Pad Neo è un tablet da 11,4″ 2.4K (2.408 x 1.720 pixel) con densità di 260 PPI, un pannello IPS LCD in 7:5 con refresh rate a 90 Hz, supporto allo stylus e luminosità fino a 400 nits. OPPO lo chiama schermo Readfit in quanto amico della vista, con certificazioni Circadian Friendly e Full Care Display 2.0 dal TÜV Rheinland contro luci blu e affaticamento degli occhi.

Misura 255,1 x 188 x 6,9 mm, pesa 538 grammi ed è mosso dal SoC MediaTek Helio G99, a 6 nm con CPU octa-core (2 x 2,2 GHz A76 + 6 x 2,0 GHz A55) e GPU Mali-G57 MC2. Ha memorie da 8/128 GB di RAM LPDDR4X e ROM UFS 2.2 espandibile via microSD, una batteria da 8.000 mAh con ricarica SuperVOOC 33W, fotocamere da 8 e 8 MP, 4 speaker stereo Dolby Atmos, software Android 13 e ColorOS 13.2, supporto 4G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.2 e USB-C 2.0.

Crediti: OPPO

Ci sono poi le OPPO Enco Buds 2 Pro, cuffie true wireless dotate di driver da 12,4 mm con membrana titanizzata per migliorare la risposta acustica. Con Enco Master Equalizer l’utente può scegliere fra i tre profili audio Bilanciato, Basso e Audace per configurare l’equalizzazione secondo i propri gusti; hanno supporto Dolby Atmos e Dirac Audio Tuner, oltre a doppio microfono e algoritmo AI Clear Call per migliorare la qualità delle conversazioni telefoniche.

Gli auricolari pesano solo 4,3 grammi, per cuffie con controlli touch, certificazione IP55 e colorazioni Granite White e Graphite Black, oltre a supporto Bluetooth 5.3 con latenza di soli 94 ms e autonomia fino a 8 ore che arrivano a 38 con la batteria della custodia.

Disponibile nella colorazione Space Grey, OPPO Pad Neo è disponibile in Italia al prezzo di 299,99€: acquistandolo entro il 14 febbraio sull’OPPO Store si ha diritto a un bundle con cover e OPPO Enco X Black. OPPO Enco Buds 2 Pro sono invece disponibili al prezzo di 49,99€.

