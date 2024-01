Google Bard con Gemini Ultra: prime immagini dalla versione Advanced

Con la presentazione ufficiale di Gemini avvenuta lo scorso mese di dicembre, Google ha annunciato che la versione Ultra sarebbe arrivata anche nel chatbot di Bard per fornire risposte migliori e più complesse. Bard Advanced, questo il nome del nuovo servizio, è apparso in rete in questi giorni, fornendo un primo sguardo all’interfaccia utente.

Risposte migliori e più complesse grazie a Bard Advanced e Gemini Ultra

Crediti: 9to5Google

Google Bard Advanced, a quanto pare, potrà essere utilizzato direttamente dal sito ufficiale del chatbot che già conosciamo, con gli utenti che avranno la possibilità di selezionare quale versione utilizzare attraverso un menu a tendina. L’interfaccia grafica, quindi, sarà ancora una volta molto simile a ChatGPT che consente di scegliere dal menu se utilizzare GPT 3.5 oppure GPT 4.

La differenza tra le due versioni sarà la velocità e la complessità delle risposte: con il classico Bard, infatti, le risposte saranno più semplici e veloci, mentre con Bard Advanced si potranno fare ragionamenti più complessi ed ottenere risposte migliori. Al momento, però, non sappiamo che questa nuova versione rimarrà gratuita come l’attuale modello di Bard, oppure se verrà fornita a gli utenti in abbonamento (come per ChatGPT Plus).

