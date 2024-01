Xiaomi SU7 sa parcheggiarsi da sola ed evitare alci: eccola in azione (Video)

Secondo Lei Jun, l’industria automobilistica si fonda sul concetto del “vincitore si prende tutto“, un po’ come nell’elettronica di consumo, dove pochi brand detengono la maggior parte del mercato. “Lavorando duro nei prossimi 15-20 anni, diventeremo una delle 5 principali case automobilistiche del mondo“, aveva dichiarato in occasione della presentazione di Xiaomi SU7 ed SU7 Max. E mentre attendiamo l’inizio della produzione di massa, nuovi video ci rivelano le loro capacità tecniche.

Si avvicina la produzione di Xiaomi SU7 ed SU7 Max: nuovi video ne mostrano le capacità

I media cinesi affermano che Xiaomi SU7 ed SU7 Max entreranno in fase SOP (Start of Production) a metà/fine febbraio, con la produzione di massa che prenderà piede a marzo per circa 2.000 unità al mese che arriveranno a oltre 10.000 durante l’estate. Questo non ci aiuta a capire con esattezza quale sarà la data di commercializzazione della prima auto elettrica di Xiaomi, che è comunque protagonista di alcuni video.

Uno di questi riguarda la sua capacità di parcheggiarsi da sola, grazie a una sensoristica che comprende LiDAR, radar e telecamere varie che abilitano tutte le funzioni di guida autonoma. Nel video vediamo il guidatore raggiungere l’ingresso di un parcheggio multi-piano, dopodiché impostare l’apposita modalità, uscire dal veicolo e lasciare che sia l’auto a raggiungere il posto prescelto. Durante il tragitto, SU7 segue le curve, affronta ostacoli come altre auto in movimento, rallenta in prossimità dei pedoni e infine fa manovra per inserirsi nel parcheggio.

C’è un altro video altrettanto interessante, questa volta con Xiaomi SU7 alle prese col cosiddetto test dell’alce, utilizzato per valutare la stabilità e la maneggevolezza di un’auto durante una manovra di evitamento improvviso, simulando il dover evitare un ostacolo come ad esempio un alce che attraversa improvvisamente la carreggiata. L’auto viene guidata a una certa velocità attraverso una serie di coni disposti in modo da simulare l’ostacolo, per valutare la capacità dell’auto di mantenere la traiettoria, evitare l’ostacolo e riprendere la corsa senza perdere il controllo o ribaltarsi.

Il risultato è che Xiaomi SU riesce a completare il test dell’alce a una velocità di 82 km/h, posizionandosi fra i veicoli più performanti al mondo in questa tipologia di prova, alla pari di celebri veicoli quali Lamborghini Huracan, Ferrari 488 GTB e McLaren 720S. Questo è possibile grazie alla dotazione dell’auto elettrica, che nella sua variante Max ha un doppio motore da 495 kW con trazione integrale, 673 CV, coppia di 838 Nm, 265 km/h di velocità massima e accelerazione da 0-100 km/h in 2,78 secondi. E nel frattempo circolano in rete dettagli sul prezzo di vendita.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le