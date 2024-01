Redmi Note 13 Pro New Year è la versione speciale per il Capodanno Cinese!

Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi e la conferma ufficiale, la nuova versione rossa del mid-range di Xiaomi è stata lanciata in patria. Tuttavia Redmi Note 13 Pro 5G New Year Edition arriva anche da noi, grazie ad uno dei soliti store (ed è presente anche un Coupon Esclusivo): ecco dove comprare la versione speciale dedicata al Capodanno Cinese!

Redmi Note 13 Pro New Year Edition per il Capodanno Cinese: dove comprare la nuova versione rossa

Crediti: Xiaomi

In termini di specifiche e caratteristiche, il nuovo Redmi Note 13 Pro 5G non cambia le carte in tavola. Ritroviamo uno schermo AMOLED da 6,67″ a 120 Hz, così come lo Snapdragon 7s Gen 2, una fotocamera Samsung da 200 MP e la ricarica lampo da 67W. A cambiare sono la confezione di vendita e la scocca del telefono, in questo caso colorata di un bel rosso. Si tratta di una versione speciale in occasione del Capodanno Cinese, la festività più importante del paese. Ed ora bando alle ciance e andiamo a scoprire dove comprare Redmi Note 13 Pro New Year Edition!

Lo smartphone è disponibile all’acquisto nella sola versione cinese, nei tagli da 8/256 GB e 12/256 GB (il prezzo finale varia in base alla configurazione). Sono preinstallati i servizi Google e il Play Store, è presente il supporto per gli aggiornamenti OTA e per Google Pay mentre le lingue disponibili sono inglese e cinese. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Redmi Note 13 Pro 5G New Year Edition – Scheda tecnica

Dimensioni di 161,15 x 74,24 x 7,78 mm per 187 grammi

Certificazione IP54

Display AMOLED da 6,67″ 1.5K+ (2712 x 1220 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 2160 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 1920 Hz, luminosità di picco di 1000 nit, Gorilla Glass Victus

da (2712 x 1220 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 2160 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 1920 Hz, luminosità di picco di 1000 nit, Gorilla Glass Victus Lettore d’impronte sotto il display

Raffreddamento passivo con fogli di grafene

SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 a 4 nm e fino a 2,4 GHz

a 4 nm e fino a 2,4 GHz GPU Adreno 710

8/12 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 256 GB di memoria UFS 2.2 non espandibile

di memoria UFS 2.2 non espandibile Batteria da 5.100 mAh con ricarica rapida da 67W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G SA+NSA, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB Type-C, mini jack cuffie

Fotocamera da 200 + 8 + 2 MP (f/1.65-2.2) con Samsung HP3, stabilizzazione OIS, ultra-wide e profondità di campo

(f/1.65-2.2) con Samsung HP3, stabilizzazione OIS, ultra-wide e profondità di campo Selfie camera da 16 MP (f/2.45)

(f/2.45) Speaker stereo

Sistema operativo Android 13 con MIUI 14

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le