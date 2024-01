Redmi Note 13 Pro si tinge di rosso per il Capodanno Cinese

Di recente Xiaomi ha lanciato la serie Note 13 in versione Global (anche in Italia, ovvio) ma le novità per la famiglia di mid-range non sono ancora finire. Sembra che sia in dirittura d’arrivo (solo in patria) anche una versione speciale rossa, ossia Redmi Note 13 New Year Edition, dedicata al Capodanno Cinese.

La festività più importante in Cina è proprio la cosiddetta festa di primavera o capodanno lunare, meglio conosciuta come Capodanno Cinese. Si tratta di una tradizione importantissima e per questo motivo viene celebrata anche dalle principali compagnie, magari con delle edizioni speciali degli ultimi smartphone. Di recente abbiamo visto le novità di Nubia e Red Magic ed ora si aggiunge anche Xiaomi. Redmi Note 13 Pro 2024 New Year Edition sarà in vendita in patria a partire dal 25 gennaio: al momento le immagini arrivano dai principali insider di Weibo, quindi non resta che aspettare la conferma ufficiale. Il dispositivo dovrebbe arrivare in una nuova colorazione rossa e con una confezione a tema; non ci sarebbero differenze in termini di specifiche. Di seguito trovate alcuni scatti dedicati al telefono, seguiti dalla scheda tecnica completa.

Redmi Note 13 Pro 5G – Scheda tecnica

Dimensioni di 161,15 x 74,24 x 7,78 mm per 187 grammi

Certificazione IP54

Display AMOLED da 6,67″ 1.5K+ (2712 x 1220 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 2160 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 1920 Hz, luminosità di picco di 1000 nit, Gorilla Glass Victus

da (2712 x 1220 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 2160 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 1920 Hz, luminosità di picco di 1000 nit, Gorilla Glass Victus Lettore d’impronte sotto il display

Raffreddamento passivo con fogli di grafene

SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 a 4 nm e fino a 2,4 GHz

a 4 nm e fino a 2,4 GHz GPU Adreno 710

8/12 GB di RAM LPDDR4X (la versione China arriva fino a 16 GB)

di RAM LPDDR4X (la versione China arriva fino a 16 GB) 128/256 GB di memoria UFS 2.2 non espandibile (la versione China arriva fino a 512 GB)

di memoria UFS 2.2 non espandibile (la versione China arriva fino a 512 GB) Batteria da 5.100 mAh con ricarica rapida da 67W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G SA+NSA, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB Type-C, mini jack cuffie

Fotocamera da 200 + 8 + 2 MP (f/1.65-2.2) con Samsung HP3, stabilizzazione OIS, ultra-wide e macro (Global) oppure profondità di campo (China)

(f/1.65-2.2) con Samsung HP3, stabilizzazione OIS, ultra-wide e macro (Global) oppure profondità di campo (China) Selfie camera da 16 MP (f/2.45)

(f/2.45) Speaker stereo

Sistema operativo Android 13 con MIUI 14 (3 major update di Android e 4 anni di patch di sicurezza)

