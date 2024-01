La Russia contro Apple: pagata la maxi-multa per App Store

Aggiornamento 23/01: a distanza di un anno, la Russia ha annunciato di aver finalmente ricevuto il pagamento della multa inflitta ad Apple a casa delle pratiche anti-competitive messe in atto con App Store. Trovate tutti i dettagli all’interno dell’articolo.

Nelle ultime ore la Russia ha contestato ad Apple una nuova multa da oltre 17 milioni di dollari a causa di un tema molto ricorrente quando si parla di App Store: il monopolio. Anche secondo il paese russo, infatti, la compagnia di Cupertino avrebbe tratto vantaggio dall’ecosistema completamente chiuso di iOS.

Ancora problemi per App Store di Apple: nuova multa dalla Russia

Il servizio federale anti-monopolio (FAS) della Russia ha inviato ad Apple una multa di circa 17.4 milioni di dollari (1.174.818.450 rubli) a causa dell’abuso della posizione dominante sul mercato. Ancora una volta, al centro dell’attenzione ci sarebbe l’App Store di iOS che violerebbe in questo caso le leggi russe sulla competizione.

Nel comunicato rilasciato dell’ente regolatore viene fatta menzione del fatto che sull’App Store di Apple gli sviluppatori sono costretti ad utilizzare il servizio di pagamento di Apple, e proprio questo obbligo sarebbe incompatibile con la legislazione russa.

Apple dovrà pagare la multa entro due mesi, ma al momento l’azienda di Cupertino non ha ancora commentato pubblicamente l’accaduto e non sappiamo se ci sarà un ricorso in tribunale.

A causa della guerra in Ucraina, sempre più brand nell’ultimo periodo hanno deciso di abbandonare la Russia, con il paese che sembrerebbe essere sempre più danneggiato anche dalla crisi dei chip nata a causa delle divergenze tra USA e Cina.

Aggiornamento 23/01: Apple ha pagato la maxi-multa

Crediti: Canva

L’agenzia stampa TASS riporta che il governo russo ha finalmente ricevuto da Apple il pagamento della maxi-multa inflitta a causa delle pratiche anti-competitive messe in atto dalla compagnia statunitense con il suo App Store. Il pagamento, tuttavia, non è di 17.4 milioni ma bensì di 13.4 milioni di dollari.

Il motivo è subito spiegato: la multa è stata inflitta in rubli (1.2 miliardi), ma nel corso dell’ultimo anno la moneta russa ha perso valore e di conseguenza il cambio al dollaro si è notevolmente ridotto. Se lo scorso anno 1.2 miliardi di rubli potevano valere 17.4 milioni di dollari, adesso nel valgono soltanto 13.4 milioni.

