Apple lancia iOS 17.3: tutte le novità

Dopo un periodo relativamente breve di testing, Apple lancia ufficialmente il terzo aggiornamento per la nuova versione del celebre sistema operativo mobile per iPhone e iPad. Disponibile oramai da qualche ora, iOS 17.3 introduce nuove funzionalità legate alla sicurezza dei dispositivi, aggiungendo anche alcune novità promesse alla presentazione dell’OS e che ancora non avevano trovato spazio su smartphone e tablet del colosso statunitense.

Maggiore sicurezza per gli iPhone grazie alle nuove funzioni di iOS 17.3

Con iOS 17.3 è finalmente disponibile la nuova funzione “Protezione del dispositivo rubato” che consente di bloccare con maggiore facilità le interazioni con gli iPhone sottratti illecitamente. Con il Face ID necessario per l’accesso al dispositivo e alle password salvate, con il cambio dei dati relativi all’Apple ID protette da un ritardo, la vita dei ladri di smartphone sarà sicuramente più complicata. Elencate di seguito, invece, tutte le novità presenti in questo aggiornamento.

Aggiunta la funzione “Protezione del dispositivo rubato”

Playlist collaborative per Apple Music

AirPlay in Hotel

Nuovo sfondo Unity in onore della comunità afro-americana

Per scaricare l’aggiornamento non dovrete far altro che recarvi in “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software” e proseguire con l’installazione di iOS 17.3.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le