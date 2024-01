OUKITEL OT8 con display 2K, 4G e Widevine L1: imperdibile a 170€ (con smartwatch in regalo)!

Dopo il lancio del modello OT5 (lo scorso ottobre) la casa cinese ha annunciato il debutto di un nuovo tablet dal rapporto qualità/prezzo imbattibile. OUKITEL OT8 offre uno schermo ampio con tanto di certificazione TÜV, una batteria capiente ed una grande novità: si tratta del primo tablet del brand dotato della certificazione Widevine L1, che permette di guadare contenuti in Full HD su Disney+, Amazon Prime Video e tutte le principali piattaforme di streaming video! Andiamo a scoprire tutte le caratteristiche del nuovo arrivato, insieme ai dettagli sul prezzo e un’offerta lancio davvero imperdibile.

OUKITEL OT8 è il nuovo tablet del brand con Widevine L1: caratteristiche e prezzo

Crediti: OUKITEL

Il tablet Android OUKITEL OT8 è una soluzione pensata per l’intrattenimento e lo si nota fin dai dettagli relativi al display. Il dispositivo monta un pannello da 11″ con risoluzione 2K (1.920 x 1.200 pixel), con un rapporto superficie schermo dell’81%, per godere al meglio dei contenuti multimediali. Inoltre abbiamo un peso di 515 grammi e uno spessore di appena 7.8 mm: un dispositivo leggero e compatto, da portare in giro in tutta comodità. Ovviamente non può mancare una batteria di grandi dimensioni: in questo caso si tratta di un’unità da 8.800 mAh, in grado di offrire fino a 1.130 ore in standby e fino a due giorni di autonomia con un utilizzo regolare.

Crediti: OUKITEL

Il cuore del tablet è il chipset T606 di UNISOC, octa-core basilare adatto alle attività quotidiane. Non mancano 6 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione (per salvare foto, video e file senza troppe preoccupazioni). A proposito della memoria RAM è possibile espanderla fino a 30 GB grazie alla funzione Virtual RAM. Il comparto fotografico vede protagonista un sensore Samsung da 13 MP mentre frontalmente trova spazio una selfie camera da 8 MP (targata Sony). Tra le altre caratteristiche del nuovo dispositivo abbiamo il supporto Dual SIM (quindi è presente la connettività 4G LTE), uno slot per micro SD, un ingresso mini-jack da 3.5 mm e il GPS.

Il nuovo tablet OUKITEL OT8 è disponibile all’acquisto sul sito ufficiale del brand al prezzo di 170,9€ (in offerta lancio) con in regalo uno smartwatch BT20 (solo per i primi 200 ordini). Gli utenti che si iscrivono al sito per la prima volta riceveranno un ulteriore sconto del 5%. Il periodo promozionale è valido solo dal 22 al 28 gennaio, quindi se siete interessati conviene affrettarvi!

Contenuto realizzato in collaborazione con Oukitel.

