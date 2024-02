Xiaomi tra smartphone, tablet, auto e indossabili: tutte le novità al MWC 2024

Il Mobile World Congress 2024 è sempre più vicino e quest’anno Xiaomi sembra essere tra i protagonisti indiscussi della kermesse catalana. Con un nuovo teaser, infatti, il CEO della compagnia cinese ha stuzzicato l’appetito dei fan con le silhouette dei prodotti che verranno presentati sul palco del MWC e, ovviamente, non mancano le soprese.

Xiaomi sarà tra i grandi protagonisti del Mobile World Congress 2024 di Barcellona

Crediti: Xiaomi

Lei Jun, CEO di Xiaomi, in queste ore ha pubblicato su Twitter/X in teaser ricco delle novità che la celebre compagnia cinese ha intenzione di portare al Mobile World Congress 2024, che come ogni anno si terrà a Barcellona alla fine del mese di febbraio (dal 26 al 29). Si parte ovviamente con la serie Xiaomi 14, che arriverà finalmente in Europa, con i rumor che suggeriscono anche la possibile presentazione del tanto atteso modello Ultra.

Impossibile non notare, inoltre, le sagome della prima auto elettrica del brand: Xiaomi SU7 sarà molto probabilmente presente sullo showfloor catalano, ma difficilmente l’auto arriverà anche in Europa in tempi brevi. La forma del robottino aspirapolvere suggerisce novità in arrivo anche per la casa, ma a sorprendere è la presenza di tablet e smartwatch.

Secondo le indiscrezioni, infatti, Xiaomi potrebbe portare al MWC 2024 il nuovo Watch 2 (non Pro): una versione economica dell’indossabile dell’azienda cinese con Wear OS. La scena, tuttavia, potrebbe essere però rubata anche da un nuovo tablet: la compagnia guidata da Lei Jun infatti potrebbe svelare a sorpresa il nuovo Xiaomi Pad 7, oppure una versione intermedia che le indiscrezioni suggeriscono possa chiamarsi Xiaomi Pad 6S Pro.

Non ci resta quindi che attendere ancora pochi giorni prima di scoprire cosa ha davvero in serbo per noi Xiaomi. L’appuntamento è fissato per il 25 febbraio, con la conferenza stampa che aprirà le danze, mentre tutti (o quasi) i prodotti presentati potranno essere visti dal vivo alla Hall 3, 3M10 della Fira Gran Via di Barcellona dal 26 al 29 febbraio.

