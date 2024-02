Preparati per l’estate con il mini scooter acquatico LEFEET S1 PRO

Il mini scooter acquatico modulare LEFEET S1 PRO è l’alleato perfetto per le tue vacanze o per tutto l’anno, se sei appassionato di immersioni subacquee: grazie al codice sconto di Geekbuying il prezzo diventa ancora più appetibile e c’è anche la spedizione direttamente dai magazzini europei dello store.

Codice sconto LEFEET S1 PRO: il mini scooter acquatico modulare scende di prezzo (con spedizione EU)

Crediti: LEFEET

LEFEET S1 PRO è un mini scooter acquatico dal design modulare: ultra-leggero, dotato di dimensioni compatte e facile da montare, può essere trasportato senza sforzo e ingombro. Dotato anche di controlli wireless tramite telecomando, il dispositivo è in grado di offrire da 35 a 70 minuti di autonomia, fino ad una profondità massima di 40 metri. Non manca il supporto per action camera ed è dotato di una batteria rimovibile e conforme al trasporto areo.

Crediti: LEFEET

Il mini scooter acquatico LEFEET S1 PRO è in offerta su Geekbuying con l’immancabile spedizione dall’Europa (gratis): basta inserire il codice sconto che trovate nel box in basso e il prezzo scenderà a 689€. Un gadget sicuramente non per tutti, ma che di certo fa gola se sei un appassionato! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

