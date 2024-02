Xiaomi 14 Ultra avvistato ancora dal vivo (e c’è anche la scheda tecnica)

Il lancio Global della serie 14 si avvicina sempre di più e anche i leak intorno al prossimo super flagship sembrano intensificarsi. Gli insider si fanno più audaci e nelle scorse ore hanno fatto capolino sia una nuova immagine dal vivo di Xiaomi 14 Ultra (anche se il design è in parte celato) e tanti dettagli sulla scheda tecnica: ecco cosa possiamo aspettarci dal nuovo top di gamma!

Xiaomi 14 Ultra in un nuovo scatto dal vivo: un leaker stuzzica i Mi Fan e spuntano anche le specifiche

Crediti: Weibo

Il noto insider cinese Digital Chat Station ha pubblicato sul social Weibo un’immagine in cui ha immortalato tutti i top di gamma del momento. Abbiamo OPPO Find X7 Ultra, vivo X100 Pro, Honor Magic 6 Pro e un telefono misterioso. Quest’ultimo dovrebbe essere proprio Xiaomi 14 Ultra: al momento manca ancora un’immagine in cui è possibile ammirarlo completamente. Alcuni scatti precedenti ci aiutano a farci un’idea di quello che dovrebbe essere il design, con un’ampio modulo fotografico circolare che rimanda all’attuale modello Ultra.

Intanto arrivano anche tanti dettagli sulle specifiche tecniche, grazie al leaker Yogesh Brar: quest’ultimo ha pubblicato una panoramica della tecnica “confermando” varie caratteristiche. In basso trovate la scheda tecnica completa, ovviamente ottenuta tramite i vari leak pubblicati finora: si tratta di informazioni da prendere con cautela, frutto di indiscrezioni. Il nuovo top di gamma Xiaomi 14 Ultra dovrebbe essere lanciato durante l’evento del 25 febbraio, in occasione del MWC 2024. Ancora non sappiamo con certezza se ci sarà o avremo solo la serie 14 standard, mentre per quanto riguarda il prezzo si vocifera di una cifra inferiore ai 1.499€ dell’attuale Xiaomi 13 Ultra Global.

Xiaomi 14 Ultra – Scheda tecnica leak

dimensioni di ??? mm per un peso di ??? grammi

certificazione IP68

display AMOLED LTPO a 12 bit da 6,73″ 2K+ (3.200 x 1.440 pixel), refresh rate a 120 Hz , protezione Xiaomi Dragon Crystal Glass, campionamento del tocco a 240 Hz, PWM Dimming da 2.160 Hz e luminosità di picco fino a 6.000 nit

a da (3.200 x 1.440 pixel), refresh rate a , protezione Xiaomi Dragon Crystal Glass, campionamento del tocco a 240 Hz, PWM Dimming da 2.160 Hz e luminosità di picco fino a 6.000 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (non ad ultrasuoni, come si vociferava in precedenza)

Raffreddamento al liquido avanzato

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,3 GHz X4 + 2 x 3,2 GHz A720 + 2 x 3,0 GHz A720 + 3 x 2,3 GHz A520)

GPU Adreno 750

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0

di storage UFS 4.0 batteria da 5.300 mAh con ricarica da 90W (forse anche wireless da 50W)

con ricarica da (forse anche wireless da 50W) fotocamera da 50 + 50 + 50 + 50 MP (apertura variabile) con Light Hunter 1000 (inedito) oppure 900 , tre sensori IMX858 (?), lenti Leica Summilux , OIS, ultra-grandangolare, teleobiettivo 3.2X, teleobiettivo a periscopio 5X

(apertura variabile) con (inedito) oppure , tre sensori IMX858 (?), lenti , OIS, ultra-grandangolare, 3.2X, teleobiettivo a 5X selfie camera da 32 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, NFC

Android 14 sotto forma di HyperOS

