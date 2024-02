Huawei Mate X6: focus sul design ma in sfavore della batteria

Sono passati 4 anni da quando Huawei Mate X fece eccitare tutti gli appassionati presenti al MWC 2020, e ora che si avvicina la nuova edizione della fiera di Barcellona si inizia a parlare di Huawei Mate X6. Se BOE è riuscita a superare la rivale Samsung Display nella produzione di pannelli pieghevoli è proprio grazie al lavoro svolto da Huawei, che ha visto un’impennata di vendite dei suoi ultimi modelli come Mate X5. Non stupisce, quindi, che ci sia una certa curiosità attorno a come sarà fatto il prossimo modello.

La configurazione di Huawei Mate X6 potrebbe far felici alcuni ma scontentare altri

Parola a Digital Chat Station, sempre molto attivo su Weibo nel rivelare fughe di notizie sui futuri smartphone; nel caso di Huawei Mate X6, il leaker afferma che la compagnia stia lavorando a un pieghevole sottile e leggero, più del passato. L’attuale Huawei Mate X5 ha uno spessore di soli 11,1 mm da chiuso e 5,3 mm da aperto per un peso di 243 grammi, battuto solamente da Honor Magic V2 (non perdetevi la nostra recensione) con i suoi 10,1 e 4,8 mm per 231 grammi.

Esteticamente parlando, Huawei Mate X6 porterebbe avanti il design della generazione in corso, seppur con alcune modifiche, cioè un display esterno più grande (quello attuale misura 6,41″) e un modulo fotografico anch’esso più ampio. Digital Chat Station parla anche di specifiche: Mate X6 sarebbe alimentato ancora una volta dal Kirin 9000S di Mate X5, ma le modifiche strutturali impatterebbero sulla batteria, che scenderebbe da 5.060 mAh a 4.520 mAh.

Non è ancora noto quando sarà presentato, ma possiamo aspettarci che Huawei Mate X6 venga lanciato assieme alla serie Mate 70, con un evento che si prospetta particolarmente ricco di novità importanti.

