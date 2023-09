Prosegue la rinascita di Huawei: boom di vendite nei pieghevoli

Aggiornamento 18/09: nuovi dati ci svelano i modelli di pieghevoli più venduti, li trovate nell'articolo.

Dati e previsioni indicano che il 2023 sarà l'anno peggiore per il mercato negli ultimi 10 anni: allo stesso tempo, gli smartphone pieghevoli continuano a macinare vendite. Specialmente in Cina, che negli scorsi mesi ha registrato un'impennata incredibile contro ogni pronostico, visto che nello stesso periodo USA ed Europa hanno registrato numeri ben più modesti. A battere ogni pronostico ci si mette anche Huawei, che dopo anni di vendite sottotono causate dagli effetti del ban statunitense si sta progressivamente riprendendo.

Cresce il mercato dei pieghevoli in Cina, grazie soprattutto al contributo di Huawei

Il centro cinese di ricerca e analisi CINNO ha pubblicato i dati di vendita della prima metà del 2023, rivelando una crescita del +72% per il settore foldable in Cina. A guidare il mercato c'è proprio Huawei, stabilitasi in prima posizione grazie al successo riscosso da Mate X3, oltre agli altri modelli in catalogo come Mate Xs 2, P50 Pocket e Pocket S. In seconda posizione c'è OPPO, che ha perso qualche quota nel secondo trimestre ma che si appresta a lanciare i nuovi Find N3 ed N3 Flip (senza contare OnePlus Open).

Sorprende la presenza di Samsung in terza posizione, che dopo essere stata pressoché assente dal mercato cinese per molti anni sta tornando a essere presente grazie proprio ai suoi pieghevoli Fold e Flip. Il resto della classifica è composto dalle varie vivo, Honor, Xiaomi e Motorola, ma la situazione si articola ulteriormente se si analizzano le due categorie di settore: foldable full size e flip phone.

Nel primo caso, il mercato è quasi interamente nelle mani di Huawei (Mate Xx) e Samsung (Galaxy Z Fold), mentre c'è più diversificazione nel secondo caso, seppur sia sempre Huawei a detenere la quota di maggioranza. Se si guarda alla classifica dei modelli più venduti nella prima metà dell'anno, nonostante sia OPPO ad avere la prima posizione con Find N2 Flip, la top 5 è quasi interamente di Huawei:

OPPO Find N2 Flip – 13,1% Huawei Mate X3 – 9,6% Huawei Pocket S – 7,2% Huawei Mate Xs 2 – 7,2% Huawei P50 Pocket – 7,1% OPPO Find N2 – 6,5% Honor Magic VS – 6,4% Samsung Galaxy Z Flip 4 – 5,8% Samsung W32 – 5,5% vivo X Flip – 4,4%

Tuttavia, stiamo parlando solamente della Cina: se si ragiona sul panorama globale, le previsioni di vendita vedono Huawei in netta minoranza nel futuro dei pieghevoli. Difficilmente Huawei tornerà quella dei tempi d'oro in occidente, una consapevolezza che vediamo concretizzarsi anche nella nuova versione di HarmonyOS senza Android.

