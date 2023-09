OxygenOS 14 Open Beta: ecco la roadmap ufficiale di OnePlus

L'annuncio della OxygenOS 14 Open Beta segue lo sviluppo del team software di OnePlus, che sta lavorando per il rilascio di Android 14 sui suoi smartphone. Prima è stato il turno di OnePlus 11, che per primo ha ricevuto l'aggiornamento, prima sotto forma di Android 14 Developer Preview Program e poi di OxygenOS 14 Beta. Adesso, grazie alla roadmap ufficiale pubblicata dalla compagnia di Pete Lau, possiamo capire quali saranno i prossimi modelli ad aggiornarsi.

OnePlus annuncia la roadmap per l'aggiornamento OxygenOS 14 Open Beta

Ecco la roadmap dell'aggiornamento OxygenOS 14 Open Beta:

Da ottobre: OnePlus 11R, 10 Pro, 10T OnePlus Nord 3 OnePlus Pad

Da novembre: OnePlus 10R, 9, 9 Pro, 9R, 9RT, 8T OnePlus Nord CE 3, Nord CE 3 Lite, Nord N30, Nord 2T, Nord CE 2 Lite H1 2024 : OnePlus Nord N20 SE



Come fa presente OnePlus, le tempistiche sono approssimative e potrebbero cambiare in base a modello, regione e operatori. Inoltre, dato che parliamo di programma Open Beta, sarà disponibile esclusivamente in alcune regioni geografiche (Italia esclusa). Tuttavia, questa roadmap è utile agli utenti italiani per scoprire modelli e tempistiche dell'aggiornamento stabile, il cui roll-out partirà solamente dopo che il programma Beta si sarà concluso.

L'esclusione di OnePlus 8 e 8 Pro, al debutto nel 2020 con OxygenOS 10 Android 10, significa lo stop dopo tre major update anziché quattro. Questo va contro la sua policy di aggiornamento, che però potrebbe applicarsi solamente ai top di gamma lanciati dal 2022/2023 in poi.

Ricordiamo che il 25 settembre è stato annunciata la presentazione della OxygenOS 14 Global, data dopo cui potremmo conoscere anche la roadmap dell'aggiornamento stabile.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le