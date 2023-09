iPad Pro OLED: ci saranno due modelli, e con tante migliorie

Per alcuni potrebbe essere una tecnologia scontata, ma la realtà dei fatti è che Apple non ha ancora abbracciato i display OLED per i suoi tablet, anche se la cosa cambierà con i prossimi iPad Pro. La notizia circola ormai da diversi mesi, ed è sempre più probabile che l'intero catalogo (o quasi) di prodotti mobile con schermo di Cupertino si doterà di questa tipologia di schermi. E quando si parla di iPad OLED, ecco che in queste ore si è manifestato il rumor secondo cui ci sarebbero due modelli pensati per più esigenze.

Apple vorrebbe proporre al suo pubblico una coppia di iPad Pro con schermi OLED

I modelli sarebbero quindi da 11″ e 13″ come per gli attuali modelli, forse con cornici ridotte e quindi dimensioni minori. Il rumor specifica anche come cambierebbero le caratteristiche del display dei nuovi tablet Apple. Avrebbero una tecnologia OLED ibrida, con una combinazione di materiali flessibili e rigidi che permetterebbe l'uso di una scocca più sottile e leggera rispetto ai modelli oggi in commercio; ricordiamo che gli attuali iPad Pro misurano 5,9/6,4 mm e pesano 466/682 grammi.

Si parla anche di consumi migliorati: gli OLED tendono a consumare meno degli LCD, e ciò permetterebbe ad Apple anche di offrire valori più elevati per luminosità, contrasto e precisione cromatica. Questa riduzione dei consumi migliorerebbe anche la gestione del refresh rate: gli attuali iPad Pro con tecnologia ProMotion oscillano dai 24 ai 120 Hz, mentre con i nuovi modelli si passerebbe a 10 Hz se non addirittura 1 Hz così come gli attuali iPhone. Secondo il rumor, poi, l'attuale iPad Pro da 13″ con tecnologia mini-LED andrebbero fuori produzione anziché rimanere in catalogo a prezzo minore.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le