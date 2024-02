BOE supera Samsung: è il nuovo re dei pieghevoli, grazie a Huawei

Si protrae la sfida fra BOE e Samsung, che da anni si contendono il primato nella produzione di display. L’azienda sud-coreana è l’unica che si fabbrica da sola gli schermi che poi utilizza sui suoi dispositivi, siano questi smartphone, tablet o PC. Al contrario, la rivale cinese si occupa unicamente della produzione dei pannelli, che vengono poi montati sui prodotti dei produttori di terze parti. E nonostante Samsung possa vantare un’esperienza pluri-decennale nel settore, BOE sta rapidamente conquistandosi importanti fette di mercato, anche per quanto riguarda gli smartphone pieghevoli.

Samsung soffre la concorrenza di BOE, adesso anche nei display pieghevoli

Lo evidenzia Ross Young di DSCC, analista del settore display che riporta i dati che rivelano che oggi BOE è il primo produttore di schermi pieghevoli, avendo così superato Samsung Display per la prima volta nella storia. Il sorpasso è avvenuto fra il Q3 e il Q4 2023, dopo anni in cui l’azienda sud-coreana aveva mantenuto la prima posizione per netto distacco; Samsung è scesa dal 76% nel Q3 al 36% nel Q4, mentre BOE è salita da meno del 20% al 42%, con una crescita del +122%.

Se a questi dati aggiungiamo quelli di vendita, appare palese che il sorpasso di BOE ai danni di Samsung sia avvenuto per merito di Huawei. Il 2023 ha visto l’azienda cinese godere di un’impennata nelle vendite di smartphone pieghevoli, grazie anche a un Mate X5 che ha ingolosito molti consumatori visto il ritorno dei SoC proprietari Kirin. E si prospetta che il 2024 non sarà da meno, con vendite miliardarie e persino quello che potrebbe essere il primo tri-pieghevole sul mercato.

