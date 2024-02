Il tri-pieghevole di Huawei sta arrivando: trapelano specifiche e data

Sono anni che circola in rete l’indiscrezione secondo cui Huawei potrebbe star preparando il suo primo se non il primo smartphone tri-pieghevole in assoluto. A sostegno di questa tesi ci sono anche alcuni brevetti in cui abbiamo potuto assistere a una possibile declinazione di questo inedito foldable, anche se nel corso degli anni potrebbe essere stato modificato. Fatto sta che il tan-tan è aumentato in questi mesi, e pare proprio che il lancio potrebbe avvenire nel corso del 2024.

Huawei potrebbe essere il primo brand a commercializzare un tri-pieghevole

Lo riferisce su Weibo il leaker Fixed Focus Digital: per la realizzazione di questo smartphone tri-pieghevole, sarebbe altamente probabile che Huawei utilizzi una scocca con materiali come la fibra di carbonio al posto del classico alluminio; in questo modo, il produttore riuscirebbe a tenere alto il grado di resistenza del telaio (cinque volte più resistente dell’acciaio) e al contempo non inficiare troppo sul peso.

Per il momento le informazioni sulle caratteristiche tecniche si esauriscono qui, mentre si aprono nuovi scenari per la data di presentazione: le voci di corridoio puntano al Q2 2024 come periodo utile. Si tratterebbe quindi della fascia temporale che va da aprile a giugno, escludendo quindi che il lancio possa avvenire durante il MWC 2024, che si terrà invece a fine febbraio.

Vengono citate aziende partner come Zhaoli e Fusda per la fornitura delle componenti delle cerniere e BOE per i display, e parrebbe esclusa la partecipazione di Samsung, che starebbe per presentare una nuova tecnologia UTG più resistente che mai.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le