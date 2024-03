Il prossimo OPPO costerà solo 150$ ma avrà caratteristiche da flagship

OPPO non è mai stata una compagnia che propone smartphone estremamente economici, preferendo optare per un equilibrio fra prezzo e specifiche che non penalizzi troppo i suoi prodotti. Ma col passare del tempo, determinate tecnologie che un tempo erano a esclusivo appannaggio dei top di gamma adesso si trovano anche sugli smartphone low-cost

Nel futuro di OPPO c’è uno smartphone low-cost ma con specifiche da top di gamma

Il leaker Digital Chat Station è tornato a proferire parola sul suo profilo Weibo, questa volta parlando di un misterioso smartphone OPPO di cui non è ancora noto il nome. Quello che è più importante, però, è che ne conosciamo già alcune specifiche tecniche, come il fatto che avrebbe una scocca con certificazione IP68 per proteggerlo da liquidi e polvere.

Sarebbe persino dotato di un display curvo e di una batteria da 5.000 mAh, il tutto per un telefono che in Cina sarebbe destinato alla commercializzazione per un prezzo di circa 1.000 CNY, circa 128€ al cambio attuale. Forse fin troppo bello per essere vero, anche se stiamo parlando del mercato cinese, dove i prezzi degli smartphone sono molto più convenienti che in Europa. Non resta che scoprire quale smartphone sarà, se mai verrà lanciato, e se verrà portato anche dalle nostre parti.

