Non c’è pace per Google: Pixel Fold 2 paparazzato dal vivo!

Diciamoci la verità: quando si parla di leak decisamente estremi, Google la fa da padrona insieme a Samsung. Si tratta dei due brand più soggetti ad indiscrezioni di alto livello, spesso con anticipazioni a tutto tondo ben prima del debutto di un dispositivo. Addirittura Big G sta valutando di togliere la produzione al Vietnam, vista la mole imponente di leak su Pixel 8. Ebbene pare che le cose non siano cambiate di una virgola e infatti eccoci alle prese con una prima foto dal vivo che mostrerebbe nientemeno che il design di Google Pixel Fold 2!

Google Pixel Fold 2 si mostra nella prima (e presunta) immagine dal vivo: come potrebbe cambiare il design

Crediti: Androidauthority

Ovviamente è bene fare una precisazione: come al solito si tratta di un leak e quindi è bene prendere il tutto con estrema cautela. Inoltre la foto dal vivo di Google Pixel Fold 2 riguarderebbe un’unità prototipale, quindi in design potrebbe cambiare in corso d’opera. Per quanto riguarda le novità, la casa di Mountain View sta valutando un cambio di stile rispetto alla prima generazione, con un modulo fotografico rinnovato (una soluzione più squadrata). Il formato dello smartphone pieghevole sarebbe leggermente diverso, con uno schermo interno dotato di proporzioni che lo rendono più vicino ad un quadrato ed un display esterno leggermente più stretto rispetto a quello del predecessore. In termini di form factor potrebbe ricordare OnePlus Open, il primo foldable della compagnia di Pete Lau.

Pixel Fold 2 – Prototipo – Crediti: Androidauthority

Non ci sono immagini della parte interna, ma secondo la fonte Google Pixel Fold 2 avrà una selfie camera posizionata in alto a destra (all’interno di un punch hole). Il dispositivo dovrebbe avere un corpo abbastanza sottile anche se la grinza del display sarebbe ancora abbastanza evidente.

Pixel Fold – Crediti: Androidauthority

Comunque vale la pena ricordare che si tratterebbe ancora di un prototipo, quindi il design finale potrebbe subire variazioni. Passando alle specifiche, secondo le ultime novità il pieghevole dovrebbe montare il futuro Tensor G4, lo stesso chipset dei prossimi Pixel 9 e Pixel 9 Pro. Tra le altre novità ci sarebbero anche 16 GB di RAM, una novità per la serie di dispositivi Google. Infine, il debutto: l’uscita dovrebbe avvenire ad ottobre, quindi a più di un anno di distanza dal predecessore (lanciato lo scorso maggio).

