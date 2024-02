Google Pixel Fold 2 sarà molto più potente, ma per il lancio bisognerà attendere

Le primissime indiscrezioni in merito al prossimo smartphone pieghevole di Big G sono arrivate pochi mesi dopo il debutto, ma poi c’è stato il silenzio. Ora un report torna a parlare di Google Pixel Fold 2 svelando novità per quanto riguarda il chipset che troveremo a bordo; inoltre sembra che dovremo attendere ancora parecchi mesi prima dell’uscita.

Google Pixel Fold 2: spuntano novità su chipset e RAM del prossimo smartphone pieghevole

Crediti: Google

Il primo Google Pixel Fold è stato lanciato lo scorso maggio con un doppio schermo OLED (da 5,8″ e da 7,6″, entrambi a 120 Hz), un formato in-fold (quindi pieghevole verso l’interno), una cerniera a goccia ed il chipset Tensor G2, accompagnato da 12 GB di RAM e fino a 512 GB di storage. Un riepilogo delle specifiche è d’obbligo, dato che secondo le ultime indiscrezioni il prossimo Google Pixel Fold 2 sarà molto più potente del predecessore, a cominciare dal SoC. Infatti sembra che il dispositivo salterà una generazione: sotto la scocca del nuovo modello non ci sarà il Tensor G3 che alimenta Pixel 8 e 8 Pro, ma troveremo direttamente il futuro Tensor G4.

Secondo la fonte, inizialmente Google avrebbe testato una versione con G3 ma negli ultimi due mesi sarebbe passata al chipset di nuova generazione. Questo cambio di rotta significa che Pixel Fold 2 dovrebbe saltare il SoC attuale ma come al solito in questi casi, non vi è certezza. Il Tensor G4 (nome in codice zumapro) andrà a muovere i futuri Pixel 9 e Pixel 9 Pro; tuttavia si tratterebbe di un update del G3 (zuma), sempre prodotto da Samsung a 4 nm. Comunque pare il nuovo pieghevole sarà più potente del primo capitolo anche lato memorie, grazie alla presenza di ben 16 GB di RAM LPDDR5 (quantitativo ancora inedito per la serie Pixel); per lo storage ci sarebbero 256 GB di spazio di archiviazione (UFS 4.0).

Per quanto riguarda le altre caratteristiche di Google Pixel Fold 2, dai leak precedenti pare che avremo display più grandi, ma non ci sono dettagli sulle dimensioni. In merito all’uscita, ci sarebbe da attendere un po’: il predecessore ha trovato spazio al Google I/O di maggio 2023 ma stavolta il pieghevole dovrebbe arrivare direttamente ad ottobre, insieme alla serie Pixel 9.

