La prima Developer Preview di Android 15 è vicina: ecco quando potrebbe arrivare

Nonostante Google stia ancora lavorando al terzo grande aggiornamento di Android 14, nei prossimi giorni gli sviluppatori potrebbero essere chiamati a testare una prima build del prossimo sistema operativo mobile. Non è infatti un segreto che Android 15 è sulla tabella di marcia, ma la prima Developer Preview potrebbe essere molto più vicina di quanto si creda.

Android V (Vanilla Ice Cream) potrebbe arriva in Developer Preview il 1 febbraio

Crediti: 9to5Google

Uno degli sviluppatori del Android Open Source Project, in questi giorni, ha commentato una discussione annunciando che la prima Developer Preview di Android V sarà disponibile il prossimo 15 febbraio (ovvero a pochissime ore dalla scrittura di questo articolo). Per Android V si intende, naturalmente, Vanilla Ice Cream, il nome in codice con dessert per Android 15.

Al momento non conosciamo le possibili novità in arrivo nella nuova versione del sistema operativo mobile di Google, ma è lecito aspettarsi una maggiore integrazione dell’intelligenza artificiale di Gemini, che in poco tempo andrà a sostituire del tutto Google Assistant. Non ci resta quindi che attendere ancora qualche ora prima di scoprire se il rumor troverà effettivamente conferma.

