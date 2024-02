Google lancia Android 14 QPR3 Beta 1 e strizza l’occhia ad Android 15

In queste ore Google ha pubblicato la prima beta di Android 14 QPR3, il terzo grande aggiornamento dell’ultima versione del celebre sistema operativo mobile. Questo nuova patch potrebbe arrivare in versione finale per tutti nel corso del mese di giugno, ma la compagnia di Mountain View ha già lanciato i primi teaser per quella che sarà la vera novità del 2024: Android 15.

L’ultimo aggiornamento di Android 14 sta arrivando: a breve anche la nuova versione?

Crediti: 9to5Google

Le novità di questo aggiornamento, per il momento, sembrano essere esigue e non particolarmente eccitanti, ma in mancanza di un changelog ufficiale gli utenti stanno ancora scavando nei meandri delle righe di codice per scoprire quali cambiamenti potrebbero essere apportati al sistema operativo. La prima scoperta, per esempio, è stata il nome in codice di quello che potrebbe essere Pixel Tablet 2: “Clementine” e “Kiyomi“. Elencate qui sotto, invece, trovate le novità di questa prima Beta 1.

L’icona dell’app adesso compare quando si utilizza lo sblocco facciale o l’impronta digitale

Scansione delle app ingannevoli

Nuovo menu “Sensibilità del tocco”

Funzione Cerchia e cerca (già presente anche in QPR1 e QPR2 beta)

In questa prima beta di Android 14 QPR3, inoltre, è incluso anche un easter egg per Android 15 (che potete osservare nell’immagine in alto). Si tratta della prima volta che il nuovo sistema operativo viene menzionato in “via ufficiale”, di conseguenza la prima preview tecnica potrebbe essere proprio dietro l’angolo.

