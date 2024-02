Google lavora a Pixel Tablet 2? Scoperti i nuovi nomi in codice

Nonostante il 2024 sia iniziato da poche settimane, è evidente che le grandi aziende tech sono intente a finalizzare i prodotti che vedremo sul mercato nei prossimi mesi. Questo è proprio il caso di Google che, oltre a lavorare sugli smartphone della serie Pixel 9, sembra essere particolarmente attiva anche nello sviluppo dei nuovi Pixel Fold e Pixel Tablet.

Clementine e Kiyomi potrebbero esser i nomi in codice di Pixel Tablet 2

In questi giorni abbiamo potuto osservare l’arrivo online delle prime immagini e informazioni su Google Pixel Fold 2, ma con il rilascio della prima beta di Android 14 QPR3 sono emersi alcuni dettagli su quello che potrebbe essere il prossimo tablet di casa Big G. L’azienda di Mountain View, infatti, starebbe lavorando al nuovo Pixel Tablet 2 che potrebbe portare con sé i nomi in codice “Clementine” e “Kiyomi“.

Proprio come i precedenti Tangor, Tangorpro e Citron, utilizzati per il primo Pixel Tablet, anche in questo caso ritroviamo dei nomi in codici associati agli agrumi. La presenza di due codename, inoltre, potrebbe far pensare ad un rinnovamento anche del dock: una delle grandi particolarità del tablet realizzato da Google.

Non ci resta che attendere ancora qualche mese: la presentazione ufficiale, infatti, potrebbe avvenire nel corso dell’evento I/O di maggio, proprio come accaduto lo scorso anno.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le