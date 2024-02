Google Pixel 8: un fastidioso bug disabilita una funzione della fotocamera

Dopo i problemi di Google Play System (e la relativa soluzione) si torna a parlare della compagnia di Mountain View e stavolta nel mirino c’è il suo ultimo top di gamma. Diversi utenti in possesso di Google Pixel 8 stanno riscontrando un fastidioso bug che riguarda la fotocamera e che rende inutilizzabile l’esposizione automatica (una funzione basilare, che spesso sfruttiamo senza nemmeno accorgercene).

Problemi con Google Pixel 8: un bug della fotocamera disattiva una funzione fondamentale

Crediti: Google

Tutto nasce da un utente su Reddit, che dopo aver riscontrato il problema ha deciso di condividere la sua esperienza. Subito sono spuntanti altri possessori di Google Pixel 8 nella medesima situazione e andando ad approfondire ulteriormente la cosa è stato effettivamente riscontrato un bug importante, ora al vaglio di Big G. Il bug in questione disattiva la funzione di esposizione automatica della fotocamera. Quando si scatta una foto è possibile cliccare sullo schermo per illuminare o oscurare una determinata zona. Tuttavia la feature, in base a quanto riscontrato dagli utenti, non funziona in nessun caso quando lo zoom è impostato su 1X. Cambiando il livello di zoom, tutto torna regolare e perfettamente funzionante (anche utilizzando altre modalità).

Comunque dovrebbe trattarsi di un problema relativo al software: Google Pixel 8 utilizza lo stesso sensore per gli scatti a 1X e 2X (e il bug si verifica solo a 1X). Allo stato attuale il dispositivo utilizza l’app Pixel Camera 9.2.113.585804376.14, ultima versione disponibile. Il tutto è stato segnalato a Google, ma per il momento non è ancora arrivato alcun aggiornamento per risolvere il problema.

