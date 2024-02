Samsung elenca le feature Galaxy AI che arriveranno sui vecchi modelli

Al netto delle varie migliorie hardware, fra cui display e fotocamera, sensore ID, scocca in titanio, il cavallo di battaglia della serie Samsung Galaxy S24 si chiama Galaxy AI. La suite di strumenti basata sull’intelligenza artificiale ha aperto le porte a numerose funzionalità, che al momento sono però limitati alla sola serie S24. La compagnia ha precedentemente dichiarato che in futuro verranno portate anche su altri modelli, e adesso sappiamo di quali feature staremmo parlando.

Ecco quali feature Galaxy AI verranno portate (o meno) sui modelli al di fuori della serie S24

Uso il condizionale perché manca ancora un comunicato ufficiale, ma sul sito della stessa Samsung UK è apparsa una pagina che specifica quali feature Galaxy AI verrebbero rese disponibili al di fuori della serie Galaxy S24. Queste comprendono Circle to Search, funzionalità di ricerca sviluppata in collaborazione con Google (disponibile anche sui Pixel) che permette di cercare qualsiasi soggetto e oggetto presenti in una foto cerchiandoli col dito o col pennino; c’è poi Live Translate per le traduzioni vocali in tempo reale per le telefonate, Note Assist per formattazione e riassunti nell’app Note e Photo Assist, che comprende suggerimenti ma soprattutto modifiche tramite AI generativa per le foto.

Quali feature mancano

L’elenco non comprende però tutte le feature che fanno parte di Galaxy AI sulla serie Samsung Galaxy S24. Lato fotografico manca AI Nightography Zoom, ma alla lista mancano anche Chat Assist per le correzioni tramite la tastiera, Browsing Assist per tradurre e riassumere le pagine web, Interpreter per le traduzioni in tempo reale per due persone simultaneamente, Transcript Assist e Summaries per tradurre e riassumere le registrazioni vocali, AI Enhanced Wallpaper per gli sfondi generati tramite AI e Instant Slow-Mo per lo slow-motion su ogni video.

Se vi steste chiedendo quali modelli di smartphone e tablet Samsung riceveranno l’aggiornamento con Galaxy AI, vi invito a consultare l’articolo dedicato, ricordando però che la suite d’intelligenza artificiale non sarà per sempre gratis.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le