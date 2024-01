Galaxy AI è gratis, ma non per sempre: su quali Samsung arriverà

Questa volta come non mai, le novità software della serie Samsung Galaxy S24 sono più rilevanti di quelle hardware, e ovviamente mi riferisco a Galaxy AI. Non fraintendetemi: affinché l’intelligenza artificiale degli S24 sia così efficace, la presenza di SoC quali Exynos 2400 e Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy è essenziale, senza contare che c’è di mezzo anche la collaborazione con Google. Anche per questo, le funzioni AI non saranno gratis per sempre, con Samsung che ha anche annunciato quali modelli le avranno.

Samsung fa il punto della situazione sulla disponibilità delle funzioni Galaxy AI

Visitando le pagine del sito ufficiale di Samsung in seguito all’evento Unpacked che ha visto l’annuncio della serie Galaxy S24, è tutto scritto nero su bianco: “le funzionalità Galaxy AI saranno fornite gratuitamente fino alla fine del 2025 sui dispositivi Samsung Galaxy supportati.“. Se avete seguito le voci di corridoio che hanno anticipato i nuovi top di gamma Samsung, allora saprete che mesi fa già si vociferava la possibilità di offrire l’AI sotto abbonamento.

Quella di Samsung viene definita come un’intelligenza artificiale ibrida in quanto si basa sia sulla gestione in locale su smartphone che su quella in cloud su internet. Ciò ha un costo di gestione, specialmente quando ci si appoggia ai server di altre aziende (come avviene fra ChatGPT e Microsoft Azure), costo che fino al 2025 sarà assorbito interamente da Samsung ma che successivamente sarà ammortizzato anche dagli abbonamenti.

È però ancora presto per parlare di prezzi, informazione che Samsung non ha fornito, anche perché da qui al 2025 le funzionalità Galaxy AI potrebbero migliorare ma soprattutto aumentare. Samsung specifica anche che “potrebbero applicarsi termini diversi per le funzionalità AI fornite da terze parti“; non viene specificato, ma potrebbe riferirsi a Cerchia e Cerca, feature AI realizzata in collaborazione con Google, che per sua volontà potrebbe rimanere gratuita o meno.

Per il momento, le varie novità di Galaxy AI sono disponibili esclusivamente su Samsung Galaxy S24, S24+ ed S24 Ultra, ma non saranno gli unici modelli ad averle. Come annunciato dalla compagnia, le feature d’intelligenza artificiale saranno portate anche su S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE, Z Fold 5, Z Flip 5, Tab S9, Tab S9+ e Tab S9 Ultra, tutti modelli basati su Snapdragon 8 Gen 2 ed Exynos 2200.

Ciò avverrà durante la prima metà del 2024, quasi sicuramente assieme all’aggiornamento One UI 6.1 pre-installato sulla serie S24. L’aggiornamento arriverà anche su molti altri modelli, ma lo stesso non dovrebbe valere per Galaxy AI, che senza l’hardware necessario non potrebbe funzionare.

