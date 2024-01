One UI 6.1 sta arrivando: novità e primi modelli che si aggiorneranno

Una delle novità principali che vedremo annunciate all’evento Unpacked della serie Samsung Galaxy S24 sarà la One UI 6.1. Nonostante sia di fatto un aggiornamento intermedio, la compagnia sud-coreana ci ha abituati che anche questo tipo di update porta con sé diverse novità anche decisamente interessanti. Sappiamo già che il major update celerà molte funzionalità a tema intelligenza artificiale, anche se molto probabilmente resteranno confinate alla serie S24 e ai prossimi modelli.

Samsung sta lavorando all’aggiornamento One UI 6.1, fra novità e primi modelli compatibili

Come mostra Ice Universe in un video postato su X, la presenza di One UI 6.1 sulla serie Galaxy S24 fornirà agli smartphone animazioni più fluide, un aspetto su cui spesso il leaker punzecchia Samsung, la cui One UI non è ritenuta all’altezza di altre UI più fluide come HyperOS e iOS. Per aumentare la fluidità e ridurre i consumi energetici, il team One UI avrebbe scelto di rimuovere l’effetto di sfondo sfocato presenti nelle precedenti versioni dell’interfaccia, oltre a migliorare l’effetto di ridimensionamento dello sfondo.

Sono attese anche novità per ciò che concerne la personalizzazione: sempre Ice Universe riporta la possibilità di usare font di terze parti per il widget dell’orologio nella schermata di blocco. Una mossa che sarà particolarmente apprezzata da tutti coloro che vogliono una grafica quanto più originale possibile, non dovendo così limitarsi alle opzioni offerte dal sistema Samsung.

One UI 6.1 lock screen clock font can support you to download.From the Samsung App Store.

Queste non saranno le uniche novità della One UI 6.1: come anticipato, saranno molte le funzionalità AI, ma si rumoreggia anche di modifiche molto gradite per batteria e ricarica.

Ovviamente Samsung Galaxy S24, S24+ ed S24 Ultra saranno i primi a montare il firmware One UI 6.1 pre-installato, ma non ci vorrà molto tempo prima che l’aggiornamento venga rilasciato anche su altri modelli. Manca una roadmap ufficiale, ma gli avvistamenti sui server della compagnia ci dicono che fra i primi smartphone che stanno venendo testati ci sarebbero modelli quali serie S23, S22 ed S21, S21 FE, Z Fold 5 e 4, Z Flip 5 e 4, A54 e A34. Questi sono soltanto alcuni, e possiamo aspettarci che la lista di smartphone e tablet compatibili sia la stessa dell’aggiornamento One UI 6.0.

