Questo non è un visore AR, ma il nuovo massaggiatore per occhi Xiaomi Mijia

Anche se hanno un design futuristico da far invidia ad Apple Vision Pro, i nuovi occhiali di Xiaomi non sono una soluzione AR. Gli occhiali smart del brand cinese sono stati lanciati in Cina e hanno fatto una comparsa anche al MWC 2023, ma in questo caso si tratta di tutt’altro prodotto. Xiaomi Mijia Smart Eye Massager è un massaggiatore per occhi lanciato sulla piattaforma di crowdfunding dell’azienda, un dispositivo pensato per ridurre l’affaticamento e far rilassare l’utente.

Xiaomi Mijia Smart Eye Massager: caratteristiche e prezzo dei nuovi occhiali massaggianti

Crediti: Xiaomi

Gli occhiali massaggianti Xiaomi Mijia Smart Eye Massager hanno un look minimale (ma dal sapore futuristico) mentre la parte interna è divisa in varie aree e otto punti di pressione; questi vengono sollecitati del dispositivo, il quale si adatta alla struttura del viso per offrire un’esperienza personalizzata per ogni utente. Il massaggiatore presenta tre livelli di intensità e grazie alla sua particolare forma e ai materiali utilizzati (una pelle sintetica skin friendly) si adatta in modo naturare e comodo. Non manca una fibbia regolabile, in modo da adattarsi alla perfezione anche alla forma della testa.

Ovviamente, come visto anche in altri modelli simili (sempre da YouPin), gli occhiali possono offrire anche un massaggio caldo, con tre livelli di temperatura. Il tutto con un livello di rumore inferiore ai 50 dB, in modo da avere un’esperienza rilassante a tutto tondo. La batteria è un’unitàda 1.200 mAh ricaricabile tramite Type-C. Infine segnaliamo che si tratta di un prodotto smart, collegabile al telefono tramite l’app Xiaomi Home (e dotato di connettività NFC).

Crediti: Xiaomi

I nuovi occhiali massaggianti Xiaomi Mijia Smart Eye Massager sono stati lanciati tramite la piattaforma YouPin, al prezzo di circa 64€ al cambio attuale (499 CNY). Al momento si tratta di una novità per il mercato cinese ma non è detto che non possa arrivare alle nostre latitudini tramite uno dei soliti store per noi occidentali.

