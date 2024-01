La fotocamera nel display del prossimo flagship Xiaomi sarà unica nel genere

Sembrava che potesse diventare un trend molto diffuso, ma al momento ciò non è ancora accaduto: la fotocamera nel display esiste ma sono pochi gli smartphone a esserne dotati, alcuni targati Xiaomi. Era fisiologico che questa tecnologia venisse abbracciata dalla famiglia MIX, che da quando esiste fa dell’evoluzione del display full screen il suo cavallo di battaglia. E a quanto pare, la compagnia di Lei Jun sarebbe pronta a elevarla a un gradino successivo.

Xiaomi starebbe progettando uno smartphone con doppia fotocamera nel display

Lo dice il leaker Digital Chat Station sul social cinese Weibo, menzionando un non ben precisato smartphone basato su piattaforma Qualcomm Snapdragon serie 8. Viene indicato come “nuova ammiraglia“, cioè uno dei top di gamma targati Xiaomi che l’azienda starebbe preparando per il suo futuro.

Lo smartphone sarebbe in fase di test, pertanto non ancora finalizzato, e avrebbe cornici ridotte senza ingombri nel pannello, in quanto sarebbe dotato non di una bensì di una doppia fotocamera sotto allo schermo. Sarebbe la prima volta che un qualsiasi produttore inserisce due sensori fotografici al di sotto del display: non ne parla nel dettaglio, ma è plausibile che l’obiettivo sia quello di offrire un sensore tradizionale e uno ultra-grandangolare; c’è anche la possibilità che i due sensori possano essere utilizzati per un riconoscimento facciale 3D, ma è ancora presto per dirlo.

Fra le specifiche ci sarebbe anche la presenza di un teleobiettivo periscopiale 4x, per un modello che secondo i rumor non farebbe parte della serie MIX.: niente Xiaomi MIX 5, quindi, che forse non a caso si vocifera che non arriverà a breve. Che si tratti invece del vociferato flagship Xiaomi Suiren?

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le