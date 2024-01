Honor Magic 6 RSR Porsche Design in arrivo: avrà una fotocamera da vero top

Ci siamo da poco lasciati alle spalle la presentazione ufficiale di Honor Magic 6 e Magic 6 Pro, ma non sarebbe finita qui: l’azienda non si è ancora esposta in merito, ma ci sarebbe anche Honor Magic 6 RSR Porsche Design. Dopo aver lavorato al fianco dell’ex casa madre Huawei, la nota compagnia automobilistica si è affiancata a Honor e il primo risultato si chiama Magic V2 RSR Porsche Design, ma da questa partnership non dovrebbe nascere solamente uno smartphone pieghevole.

Svelate le specifiche tecniche della fotocamera di Honor Magic 6 RSR Porsche Design

Ne parla il solito leaker Digital Chat Station, secondo cui Honor Magic 6 RSR Porsche Design avrebbe una scheda tecnica più pregiata rispetto a Magic 6 Pro, in particolare sotto il profilo fotografico. Magic 6 Pro ha una tripla fotocamera da 50+50+180 MP con ultra-grandangolare e teleobiettivo periscopiale con zoom 2.5x, mentre il leaker parla di una variante RSR Porsche Design che spiccherebbe per l’utilizzo di un sensore da 1″.

Non sarebbe però targato Sony: né IMX989 né LYT-900 bensì l’OmniVision OV50K, che nonostante la diagonale avrebbe comunque un ingombro contenuto senza impattare troppo sullo spessore dello smartphone. Nonostante ciò, il sensore avrebbe un ampio range dinamico, definito dal leaker alla pari del LYT900 dotato di lenti con apertura variabile.

Rispetto a Magic 6 Pro, Honor Magic 6 RSR Porsche Design si distinguerebbe per avere una scocca con doppia colorazione in ecopelle; la scheda tecnica dovrebbe rimanere basata su Snapdragon 8 Gen 3, per un prodotto in cui debutto è atteso per marzo 2024.

