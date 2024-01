Il giubbotto riscaldante Xiaomi TENGOO ti avvolge con il suo calore (e costa solo 26€)

Siamo nel pieno dell’inverno e anche se il tempo è ancora un po’ pazzo (con momenti di gelo alternati ad altri decisamente più miti) è bene non farsi trovare mai impreparati. La soluzione più conveniente è senza dubbio il giubbotto riscaldante Xiaomi TENGOO HJ-09A, modello economico caratterizzato da ben 9 aree riscaldate: ecco le migliori occasioni del momento, in offerta lampo o con codice sconto!

Codice sconto Xiaomi TENGOO HJ-09A: il giubbotto riscaldante da prendere al volo

Il brand TENGOO arriva da Xiaomi YouPin (la piattaforma di crowdfunding del brand cinese): si tratta quindi di un marchio dotato delle solite caratteristiche della compagnia, ossia qualità e prezzo accessibile. TENGOO HJ-09A è un giubbotto elettrico con 9 aree riscaldate (leggermente diverso rispetto al modello HJ-11, con 11 aree). Il dispositivo è in grado di riscaldare la zona del corpo e della spalle e ovviamente quella lombare; il risultato finale è un calore avvolgente, con la possibilità di scegliere la temperatura preferita tramite l’apposito pulsante posizionato sul petto. Ricordiamo che la giacca è alimentato da una power bank (non inclusa in confezione): può essere lavata sia a mano che in lavatrice, semplicemente rimuovendo la batteria e chiudendo la tasca ermetica con la zip.

Il giubbotto riscaldante Xiaomi TENGOO HJ-09A è in vendita su Banggood al prezzo di 26,4€: basta utilizzare il codice sconto dedicato (lo trovate nel box in basso) e non è necessario pagare alcun costo aggiuntivo per la spedizione. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

