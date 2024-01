Honor Magic V2 RSR Porsche Design ufficiale: il pieghevole più costoso di tutti

Dopo aver conosciuto ufficialmente la serie Magic 6 e il nuovo major update MagicOS 8.0, è arrivato il tempo di scoprire anche Honor Magic V2 RSR Porsche Design. La nuova variante dello smartphone pieghevole è stata realizzata in collaborazione con la celebre compagnia automobilistica, che dopo essersi affiancata per anni all’ex casa madre Huawei ha deciso di stringere un accordo con l’adesso indipendente Honor. Il risultato è un foldable estremamente premium e costoso, pensato per una ristretta cerchia di utenza.

Honor e Porsche Design presentano il “nuovo” pieghevole Honor Magic V2 RSR

Crediti: Honor

Nonostante non sia un modello totalmente inedito bensì una variante del già conosciuto Honor Magic V2, questo RSR Porsche Design adotta un’estetica quantomeno differente. Cambia il riquadro del modulo fotografico, non più rettangolare ma con linee più spigolose che si ricollegano alla scocca posteriore, anch’essa caratterizzata da una linea centrale rialzata, il tutto ispirato all’estetica tipica di Porsche.

La scocca unibody in fibra di piuma 5D in colorazione Onyx Grey, con cerniera in titanio, ospita uno schermo esterno protetto da tecnologia proprietaria Honor King Kong, progettata per essere 10 volte più resistente ai graffe e alle cadute. Protegge un pannello OLED LTPO da 6,43″ Full HD+ (2.376 x 1.060 pixel) a 120 Hz, supporto HDR10+, DCI-P3 100%, con PWM Dimming a 3.840 Hz e luminosità di picco di 2.500 nits. Da aperto, offre un più ampio OLED LTPO da 7,92″ 2K (2.344 x 2.156 pixel) con le stesse specifiche ma con l’aggiunta del supporto allo stylus e con luminosità massima di 1.600 nits.

Misura 156,7 x 74 x 9,9 mm da chiuso e 156,7 x 145,4 x 4,7 mm da aperto, per un peso di 234 grammi, con sensore ID laterale. La configurazione hardware si basa sullo Snapdragon 8 Gen 2 Leading Version, assieme a 16 GB di RAM e 1 TB di ROM non espandibile. La batteria è un’unità a doppia cella da 5.000 mAh con ricarica rapida a 66W e wireless a 50W, mentre lato connettività c’è il supporto dual SIM 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS a doppia frequenza e USB-C 3.1.

La multimedialità offre speaker stereo IMAX Enhanced e un comparto fotografico composto da una tripla 50+50+20 MP f/1.9-2.0-2.4 con OIS, ultra-grandangolare e teleobiettivo 3x, oltre a una selfie camera da 16 MP f/2.2. Infine il software, cioè MagicOS 7.2 basato su Android 13.

Come anticipato, Honor Magic V2 RSR Porsche Design è piuttosto costoso: l’unica variante disponibile da 16 GB/1 TB ha un prezzo di 15.999 CNY, pari a circa 2.054€, e molto probabilmente rimarrà un’esclusiva del mercato cinese.

