Xiaomi Suiren avvistato con Snapdragon 8 Gen 3: c’è un altro top di gamma in arrivo

Uno smartphone Xiaomi inedito è stato avvistato su Geekbench e fin qui non ci sarebbe nulla di strano. Tuttavia il dispositivo in questione sembra essere un top di gamma, vista la presenza dello Snapdragon 8 Gen 3, l’ultimo chipset di punta di Qualcomm. Qual è l’identità del misterioso Xiaomi Surimi e cosa possiamo aspettarci da questo dispositivo?

Xiaomi Suiren avvistato su Geekbench con Snapdragon 8 Gen 3: in arrivo un nuovo flagship, ma di chi si tratterà?

MIX 4 – Crediti: Xiaomi

Al momento sono presenti solo voci di corridoio e congetture: Xiaomi Suiren ha suscitato parecchia curiosità vista la sua natura di flagship. Sappiamo bene che nel corso della prima metà dell’anno la casa cinese dovrebbe lanciare il nuovo Xiaomi 14 Ultra, tuttavia quest’ultimo avrebbe come nome in codice Aurora. Inoltre le nostre fonti “confermano” che non si tratterà del super flagship, ma di un dispositivo mai visto prima. Escludendo il prossimo modello Ultra, un top di gamma in arrivo potrebbe essere Xiaomi MIX Fold 4, smartphone pieghevole avvistato già in alcune certificazioni (con le sigle 2405CPX3DC/2405CPX3DG). Si attende anche il debutto di Xiaomi MIX Flip ma sembra poco plausibile la presenza dello Snapdragon 8 Gen 3.

Crediti: Geekbench

Stando ad alcune indiscrezioni, il nuovo flagship sarebbe un dispositivo dotato di una fotocamera sotto il display. Al momento l’unico top del brand con questa caratteristica è Xiaomi MIX 4: il telefono dal nome in codice Xiaomi Suiren potrebbe essere il futuro MIX 5? Purtroppo non è dato di saperlo: quest’ultimo dovrebbe arrivare nel 2025, come svelato da un noto insider e perfino da una presunta certificazione.

A questo punto potremmo avanzare l’ipotesi di un telefono completamente inedito, dotato dell’ultimo Snapdragon e di una Under Screen Camera di nuova generazione. Ovviamente si tratta di un’informazione da prendere con cautela: restiamo in attesa di novità e non appena ne sapremo di più sul misterioso Xiaomi Suiren vi aggiorneremo con tutti i dettagli.

