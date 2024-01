Google svela il nome della mascotte di Android e illumina The Sphere di Las Vegas

Il CES 2024 di Las Vegas è iniziato oramai da qualche giorno e per l’occasione Google ha voluto svelare ufficialmente il nome dell’iconico robottino mascotte di Android. Dopo il cambio di stile per il logo del celebre sistema operativo mobile, infatti, quello che era conosciuto come bugdroid da oggi ha ufficialmente un nome e per l’occasione ha fatto anche visitata alla The Sphere della “città del peccato“.

The Bot compare sulla sfera e illumina Las Vegas per il CES 2024

Il robot di Android da oggi sarà ufficialmente conosciuto come “The Bot“, in seguito all’annuncio di Google arrivato proprio in concomitanza con l’apertura della fiera mondiale dell’elettronica di consumo che si tiene negli Stati Uniti ogni anno. Per l’occasione, inoltre, la compagnia di Mountain View ha deciso portare la mascotte anche sull’attrazione principale di Las Vegas che negli ultimi mesi ha conquistato il web.

The Sphere, infatti, nel corso del CES 2024 si è illuminata mostrando The Bot in svariate versioni: peluche, Pride, dinosauro e cactus si avvicendano per far spazio al nuovo logo di Android dedicato all’intelligenza artificiale: Google AI on Android. Si tratta sicuramente di uno spot pubblicitario che difficilmente passerà inosservato, vista la grandezza e la maestosità dell’incredibile installazione nel cuore di Las Vegas.

