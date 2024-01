OPPO Pad Neo ufficiale: è il successore Global di Pad Air

Con il debutto della nuova serie Reno 11 Global, ecco fare capolino anche un’altra novità: un nuovo tablet budget perfetto per chi stava aspettando il successore di Pad Air. L’ultimo OPPO Pad Neo inaugura quella che potrebbe essere una nuova gamma Global: andiamo a scoprire tutti i dettagli e le novità, tra specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato (per ora solo quello malese, ma teniamo le dita incrociate).

OPPO Pad Neo: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato

Crediti: OPPO

Il nuovo tablet economico di OPPO in realtà è un dispositivo che conosciamo bene: si tratta di un rebrand di OnePlus Pad Go, soluzione lanciata in vari mercati e presentata anche in Cina come OPPO Pad Air 2. Il terminale è quindi a tutti gli effetti il nuovo budget tablet del brand e un degno successore del primo Pad Air: il dispositivo, infatti, è stato lanciato in Cina come Pad Air 2 mentre per il mercato internazionale si è preferita la dicitura Neo. Vedremo se arriverà anche alle nostre latitudini e quale sarà il nome utilizzato. Passando alle caratteristiche di OPPO Pad Neo, il dispositivo offre un ampio modulo fotografico circolare ed un design posteriore con doppia finitura.

Crediti: OPPO

Frontalmente abbiamo uno schermo LCD da 11,35″ con risoluzione 2.4K, refresh rate a 90 Hz e fino a 400 nit di luminosità. A muovere il tutto troviamo il chipset Helio G99 di MediaTek, con 6/8 GB di RAM e 128 GB di storage. La batteria è un’unità da 8.000 mAh con ricarica rapida SupertVOOC da 33W mentre il software a bordo è la ColorOS 13.2. Non mancano fotocamere da 8 MP (sia fronte che retro), il supporto SIM e perfino il GPS integrato.

Il prezzo di OPPO Pad Neo è di circa 235€ al cambio attuale (versione WiFi da 6/128 GB) e di circa 274€ (versione LTE da 8/128 GB); al momento il debutto è avvenuto solo in Malesia e non è dato di sapere se e quando arriverà alle nostre latitudini. In attesa di saperne di più eccovi la scheda tecnica completa.

OPPO Pad Neo – Scheda tecnica

Dimensioni – 255,12 x 188,04 x 6,89 mm per 538 grammi

Display LCD da 11,35″ 2.4+ (2.408 x 1.720 pixel) con densità di 260 PPI, refresh rate a 90 Hz , campionamento del tocco a 180 Hz, luminosità fino a 400 nit e PWM Dimming a 2.160 Hz

da (2.408 x 1.720 pixel) con densità di 260 PPI, refresh rate a , campionamento del tocco a 180 Hz, luminosità fino a 400 nit e PWM Dimming a 2.160 Hz Riconoscimento facciale

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Helio G99 a 6 nm TSMC

a 6 nm TSMC CPU octa-core (2 x 2,2 GHz A76 + 6 x 2,0 GHz A55)

GPU ARM Mali-G57 MC2

6/8 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 128 GB di memoria UFS 2.2 espandibile tramite micro SD

di memoria UFS 2.2 espandibile tramite micro SD Batteria da 8.000 mAh con ricarica rapida da 33W

con ricarica rapida da Supporto SIM LTE, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.2, GPS, USB Type-C

Fotocamera da 8 MP (f/2.0)

(f/2.0) Selfie camera da 8 MP (f/2.0)

(f/2.0) Sistema operativo Android 13 con ColorOS 13.2

