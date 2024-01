Apple lancia iOS 17.3 Beta 3 dopo il disastro della Beta 2

Apple sembra aver finalmente risolto i problemi con l’ultima versione di prova di iOS 17.3 e in queste ore ha deciso di pubblicare sia nei canali dedicati agli sviluppatori che in quelli pubblici la nuova Beta 3 del prossimi aggiornamento per il sistema operativo mobile di iPhone. Le novità, per il momento, sembrano essere davvero poche, e il rilascio sembra mirato soltanto a far ripartire il testing dell’OS.

Dopo il brick degli iPhone con la beta 2, arriva finalmente iOS 17.3 Beta 3

Con il lancio della versione iOS 17.3 Beta 2, Apple ha purtroppo dato filo da torcere a molti utenti che volevano testare il nuovo aggiornamento. La seconda versione di prova, infatti, ha causato il brick di diversi smartphone in tutto il mondo, costringendo la compagnia di Cupertino a ritirare la patch nel minor tempo possibile. Oggi, con la Beta 3, i problemi sembrano essere finalmente risolti e gli utenti possono tornare a testare le novità di iOS 17.3.

Novità che, purtroppo, non sembrano essere presenti in questa nuova versione di test del sistema operativo mobile, se non qualche sistemazione dei problemi riscontrati dagli utenti nelle settimane precedenti. Il rilascio della Beta 3, infatti, sembra essere mirato soltanto a far ripartite i test e riprendere le operazioni di feedback da parte degli utenti.

iOS 17.3 Beta 3 è disponibile da oggi sia nel canale Developer Beta che in quello Public Beta, quindi vi basterà scegliere uno dei due dal menu degli aggiornamenti per installare immediatamente la nuova versione.

