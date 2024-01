Google pubblica Android 14 QPR2 Beta 3: tutte le novità

Gli sviluppatori di Google, terminate le vacanze natalizie, sono tornati al lavoro sul prossimo aggiornamento di Android 14, pubblicando in queste ore una nuova beta dedicata agli sviluppatori. Da oggi infatti è disponibile per gli iscritti al Beta Program la nuova Android 14 QPR2 Beta 3 che introduce diverse novità, seppur considerabili “minori“.

Modalità riparazione e impostazioni rapide per il Bluetooth in arrivo in Android 14 QPR2

Google ha lanciato in queste ore la nuova versione di Android 14 QPR2 Beta 3, con il numero di build AP11.231215.007, per tutti i dispositivi Pixel compatibili, portando con se anche le patch di sicurezza di gennaio 2024. Questa nuova beta punta a risolvere diversi bug e problemi segnalati dagli utenti, ma aggiunge anche alcune piccole novità che faranno sicuramente felici gli utilizzatori degli smartphone realizzati da Google. Di seguito le novità introdotte con questo nuovo aggiornamento.

Possibilità di scegliere quali consigli ottenere da Google Assistant per i Media

La schermata “Il tuo Pixel è aggiornato” è nuovamente disponibile

Maggiore spaziatura tra le icone nella status bar

tra le icone nella status bar La scheda Bluetooth nei Quick Setting è nuovamente espandibile per selezionare i dispositivi da connettere

nei Quick Setting è nuovamente espandibile per selezionare i dispositivi da connettere La modalità riparazione arriva anche in QPR2, nonostante sia già disponibile in Android 14 da dicembre

Come per ogni aggiornamento beta, anche questa nuova versione è disponibile per tutti gli iscritti al Beta Program tramite Factory Image e OTA. Vi ricordiamo questa dovrebbe essere l’ultima versione beta prima del lancio ufficiale del nuovo aggiornamento di Android 14.

