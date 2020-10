Avete gli occhi stanchi? Questo massaggiatore Xiaomi fa per voi

Nuovo giorno, nuovo massaggiatore targato Xiaomi e Momoda. Durante la scorsa giornata vi abbiamo parlato di come questo cuscino sia in grado di alleviare dolore e stanchezza ad arti e giunture. In precedenza, invece, l'accoppiata di aziende aveva dato la nascita a prodotti più particolari, come nel caso di questo pseudo-visore in realtà virtuale. Oggi assistiamo al lancio del nuovo Momoda Eye Massager, un massaggiatore pensato per lenire l'apparato oculare.

Xiaomi e Momoda lanciano un nuovo massaggiatore per gli occhi

Il massaggiatore Momoda realizzato in sinergia con Xiaomi è pensato per tutte quelle persone che soffrono di dolore e stress degli occhi. Specialmente per coloro che stanno spesso al PC, in ufficio o a casa propria in smart working, si tratta di un fastidio abbastanza comune e che può rivelarsi una seccatura non da poco. Il Momoda Eye Massager lenisce questo fastidio con una conformazione che, come il succitato pseudo-visore VR, avvolge la zona degli occhi con un look per certi versi futuristico.

All'interno del massaggiatore troviamo un sistema con effetto Peltier per la propagazione di caldo e freddo in tre modalità con cui lenire lo stress oculare. La prima fornisce solo freddo, la seconda solo caldo e la terza offre un ciclo alternato delle due. Il freddo (fino a 20° C) permette di ridurre possibili gonfiori, mentre il caldo (fino a 40° C) coadiuva l'attività cardiovascolare dando sollievo. L'alternarsi delle due temperature, con 60 secondi di freddo e 40 di caldo, stimola il ripristino delle cellule, combatte le occhiaie e restituisce energia agli occhi.

I materiali semi-conduttori utilizzati permettono di farlo senza provocare alcun danno a pelle e palpebre. I cuscinetti che avvolgono gli occhi sono in grado di massaggiare la zona grazie al motorino da 4500 vibrazioni al minuto, il tutto accompagnato da musica rilassante dagli speaker con connettività Bluetooth. Il tutto avviene wireless, grazie ad una batteria da 1.650 mAh che permette 10 minuti di utilizzo giornaliero per 7 giorni (per un totale di 76 minuti). Il Momoda Eye Massager viene venduto sulla piattaforma di crowdfunding Xiaomi YouPin al prezzo di 299 yuan, circa 38€.

