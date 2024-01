One UI 6.1 ufficiale: parola d’ordine AI, novità e modelli compatibili

La componente software della nuova serie Samsung Galaxy S24 è più importante che mai, grazie alle novità che porta con sé l’ultimo aggiornamento One UI 6.1. Molte di queste sono tematizzate sull’intelligenza artificiale, su cui l’azienda sud-coreana ha investito molto per differenziarsi la concorrenza e anticipare quello che sarà il prossimo trend per gli smartphone. Le feature AI non sono però l’unica novità del minor update di Samsung: vediamo quali sono e su quali modelli di smartphone e tablet verranno rilasciate.

Samsung fa esordire l’ultimo aggiornamento One UI 6.1: tutte le novità

Se la parola d’ordine è intelligenza artificiale è perché nella One UI 6.1 sono implementate numerose opzioni AI, anche se va specificato che tutte o alcune potrebbero rimanere esclusive dei top di gamma più recenti. Una delle novità principali riguarda la traduzione in tempo reale, utile per conversare al telefono o via messaggio con contatti di altre lingue, tutto in locale e senza inviare dati in cloud. Oltre a Traduzione Live, la funzione Interprete divide lo schermo in due per tradurre dal vivo una conversazione fra due persone in lingue diverse.

Migliora anche la tastiera Samsung, che in app come Samsung/Google Messaggi, Google Chat, WhatsApp, Instagram, Signal e Line Messenger può migliorare i messaggi scritti in lingua straniera, traducendo quanto scritto, correggendo gli errori grammaticali e suggerendo toni diversi che meglio si adattano.

Riepilogo Automatico è utile per riassumere i punti chiave dei contenuti, che si tratti di testi lunghi, pagine web o registrazioni vocali, il tutto utilizzando il modello LLM Gemini di Google. Una funzione simile è quella dell’Assistente Note, capace di riepilogare note, formattarle in maniera migliore, creare planning e riassunti, mentre Assistente Trascrizione trascrive, riassume e traduce le registrazioni vocali.

In collaborazione con Google, Cerchia e Cerca permette di cerchiare e selezionare qualsiasi oggetto presente nelle immagini a schermo per cercarlo in rete. Sempre sulla scia di quanto fatto da Big G, l’AI viene utilizzata anche per generare sfondi personalizzati utilizzando prompt testuali per creare immagini sempre diverse e uniche.

Con ProVisual Engine, l’AI generativa viene inserita nell’app Galleria per migliorare gli scatti: Modifica Generativa fa spostare i soggetti e allargare le foto per poi riempirne i vuoti che ne conseguono, Instant Slow Motion rallenta qualsiasi video già registrato interpolandone i frame, Modifica Generativa fa spostare i soggetti e allargare le foto per poi riempirne i vuoti generatisi e infine vengono dati suggerimenti per modificare le foto.

Intelligenza artificiale a parte, il nuovo Always-On Display in stile iOS fa sì che lo sfondo della schermata Home venga visualizzato nella schermata di blocco; dovrebbe però rimanere un’esclusiva della serie S24, per non impattare sui consumi energetici di altri smartphone con hardware non adeguato. Più in generale, c’è una schermata di blocco più personalizzabile, con la possibilità di aggiungere widget (programmi in calendario, sveglie, promemoria, attività salutistica, batteria, meteo) e cambiare font (anche scaricabili dal Play Store), posizionamento e dimensioni del widget Orologio.

Con l’arrivo di Android 14, One UI 6.1 aggiunge anche il supporto al Super HDR nell’app Galleria e in quella di Instagram, un’aggiunta utile per godere di una maggiore gamma dinamica per le foto scattate. Rimanendo in ambito fotocamera, la modalità Director’s View è stata sostituita da quella Doppia Registrazione, in cui si può registrare un video con due sensori qualsiasi contemporaneamente, mentre la modalità Scatto Singolo può essere utilizzata su tutte le fotocamere.

Con One UI 6.1 sono state unite Samsung Quick Share e Google Nearby Share: adesso c’è una singola app per condividere con i dispositivi nelle vicinanze foto, video, documenti e file vari. Nelle aggiunte c’è una protezione della batteria: è possibile caricare il telefono al 100% e interrompere la ricarica fino a che non scende al 95%, limitarla all’80% o usare una modalità Adattiva in base all’orario. Fra le impostazioni del display, Tonalità colore adattiva regola colori e bilanciamento del bianco in base alla luce ambientale.

Quali smartphone e tablet si aggiorneranno

Per il momento, Samsung non ha ancora rilasciato una roadmap ufficiale che ci aiuti a capire con esattezza come e quando avverrà il rilascio dell’aggiornamento One UI 6.1 al di fuori della serie Galaxy S24. L’azienda si è limitata a dire che modelli quali serie Galaxy S23, Z Fold 5 e Z Flip 5 lo riceveranno nel Q1 2024, mentre nella prima metà del 2024 arriverà anche su S23 FE e serie Tab S9.

Tuttavia, l’aggiornamento è già stato avvistato anche su altri smartphone come quelli della serie S22, serie S21, Z Fold 4, Z Flip 4, A54 e A34, pertanto non dovrebbe essere necessario attendere molto prima del debutto su di essi.

