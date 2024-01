Samsung Galaxy S24 è il primo a poter caricare foto HDR su Instagram

Nel corso dell’evento di presentazione dei nuovi smartphone, Samsung ha annunciato che per la prima volta i Galaxy S24 potranno caricare foto in HDR su Instagram, il noto social network fotografico di Meta. In aggiunta a questo primato, inoltre, l’app potrà sfruttare al meglio la fotocamera della nuova serie utilizzando le funzioni speciali in modo nativo.

Instagram e Snapchat potranno sfruttare al massimo la fotocamera di Galaxy S24

Crediti: Samsung

Tutti i modelli della serie S24 (quindi standard, Plus e Ultra) potranno inviare ad Instagram foto HDR per la prima volta, ma le novità fotografiche non si fermano qui per le app dei social network. Sia Instagram che Snapchat, infatti, potranno usufruire in modo nativo delle funzionalità uniche della fotocamera dei nuovi smartphone, come per esempio Nightography per le foto a bassa luminosità, Super HDR e la stabilizzazione video (che necessita prima di essere attivata nell’app Fotocamera).

“Ogni foto e video che scattate o visualizzate verrà mostrato nella sua gamma completa di colori e contrasto, dal momento in cui scattate il contenuto, al momento in cui lo pubblicate” ha dichiarato il vice-presidente di Samsung per l’Intelligent Imaging, Dr. Hamid Sheikh.

Nelle prossime settimane, quindi, i social network verranno invasi per la prima volta dalle foto in HDR: che sia la volta buona che si darà priorità alla qualità invece che alla quantità?

