Tecno Phantom V2 Fold: Geekbench anticipa le specifiche del prossimo pieghevole

Tra le sorprese più interessanti dello scorso Mobile World Congress c’è stato Phantom V Fold, il primo smartphone pieghevole targato Tecno. Un dispositivo che non ha niente da invidiare ai Big del settore, con un prezzo competitivo e buone specifiche, che avrà un secondo capitolo nel corso di quest’anno. Il successore Tecno Phantom V2 Fold sarebbe in dirittura d’arrivo e ora Geekbench offre un assaggio delle sue specifiche.

Tecno Phantom V2 Fold è stato avvistato su Geekbench con i primi dettagli sulle specifiche

Il nuovo Tecno Phantom V2 Fold è ancora avvolto dal mistero ma pare che il lancio sia previsto nel corso del primo trimestre del 2024. L’ente certicativo IMEI ha svelato il numero di modello e proprio grazie a questo è stato possibile avvistare i primi benchmark su Geekbench. Il telefono è comparso con la sigla AE10 e vari dettagli importanti. In base a quanto emerge dalla piattaforma il dispositivo è equipaggiato con il chipset Dimensity 9000+ (4 nm, fino a 3,2 GHz), accompagnato da almeno 12 GB di RAM e con Android 14 lato software. Si tratta dello stesso SoC visto a bordo del primo Phantom V Fold, quindi potrebbe trattarsi di una svista oppure di una scelta per mantenere bassi i costi (e proporre un prezzo competitivo come quello dell’attuale pieghevole del brand).

Al momento non ci sono altri dettagli sul dispositivo, sia per quanto riguarda le specifiche che il design. Di certo ritroveremo il classico formato in-fold, ossia con uno schermo pieghevole verso l’interno ed un pannello esterno. Per ora manca anche una data d’uscita; il MWC 2024 (dal 26 al 29 febbraio) sarebbe il palcoscenico perfetto, ma non è dato di sapere se Tecno Phantom V2 Fold sarà tra i protagonisti dell’evento. Oltre allo smartphone/tablet, la casa asiatica ha lanciato anche Phantom V Flip, un pieghevole a conchiglia; resta da vedere se il successore di questo dispositivo arriverà quest’anno.

