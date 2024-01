Redmi Note 13/Pro/Pro+ vs Note 12/Pro/Pro+: quali sono le differenze

Meglio acquistare un modello della famiglia Redmi Note 12 o della più recente serie Redmi Note 13? Una scelta non facile da effettuare, considerando che le due serie di smartphone mid-range di casa Xiaomi sono ricche di varianti per tutti i gusti e per tutte le tasche. Per questo, in questo articolo trovate un riepilogo esaustivo con tutte le differenze fra Redmi Note 12 e 13 4G/5G, Note 12 Pro e 13 Pro 4G/5G e Note 12 Pro+ e 13 Pro+.

Tutte le differenze fra i modelli delle serie Redmi Note 13 e Note 12

Design a confronto

Disponibili in varie colorazioni, confrontare tutti questi smartphone non è cosa facile, anche se le differenze non sono radicali. Redmi Note 13 4G prende la fotocamera di Note 12 4G e ne elimina il riquadro che racchiude i sensori, cambia la disposizione dei sensori fra Note 12 5G e 13 5G, è più significativo il cambiamento di look fra Note 12 Pro 4G e Note 13 Pro 4G, al contrario delle relative varianti 5G.

Il look che spicca più di tutti è senz’altro quello di Redmi Note 13 Pro+, l’unico ad avere uno schermo curvo ai lati dal sapore premium; è anche certificato IP68, anziché quella IP53 o IP54 degli altri modelli. Dimensionalmente non ci sono grandi differenze fra i 10 smartphone, avendo tutti diagonali da 6,67″.

Redmi Note 12 4G Redmi Note 13 4G Redmi Note 12 5G Redmi Note 13 5G Redmi Note 12 Pro 4G Redmi Note 13 Pro 4G Redmi Note 12 Pro 5G Redmi Note 13 Pro 5G Redmi Note 12 Pro+ Redmi Note 13 Pro+

Redmi Note 12 4G vs Redmi Note 13 4G

Redmi Note 12 4G Redmi Note 13 4G Dimensioni 165,66 x 75,96 x 7,85 mm

183 g 162,24 x 75,55 x 7,97 mm

188 g Impermeabilità IP53 IP54 Display DotDisplay AMOLED

6,67″ Full+ (2.400 x 1.080 pixel)

20:9 in 395 PPI

120 Hz

Campionamento del tocco a 240 Hz

1.200 nits

DCI-P3

Gorilla Glass 3 DotDisplay AMOLED

6,67″ Full+ (2.400 x 1.080 pixel)

20:9 in 395 PPI

120 Hz

1.800 nits

DCI-P3

Gorilla Glass 3 Chipset Snapdragon 685

6 nm Snapdragon 685

6 nm CPU 4 x 2,8 GHz A73

4 x 1,9 GHz A53 4 x 2,8 GHz A73

4 x 1,9 GHz A53 GPU Adreno 610 Adreno 610 RAM 4/6/8 GB di RAM LPDDR4X 6/8 GB di RAM LPDDR4X ROM 128 GB UFS 2.2 128/256 GB UFS 2.2 Micro SD ✅ ✅ Sicurezza Lettore d’impronte laterale Lettore d’impronte ottico nel display Fotocamera Primario Samsung JN1 50 MP f/1.8, 1/2.76″, 0.64 µm

Ultra-grandangolare OV08D10 8 MP f/2.2, 1/4″, 1.12 µm

Macro 2 MP f/2.4 Primario Samsung HM3 108 MP f/1.7, 1/1.33″, 0.8 µm, OIS

Ultra-grandangolare 8 MP f/2.2

Macro 2 MP f/2.4 Selfie 13 MP f/2.45, 1.12 µm OV16A1Q 16 MP f/2.4, 1/3.06″, 1 µm Batteria 5.000 mAh 5.000 mAh Ricarica 33W 33W Ricarica Wireless ❌ ❌ SIM Dual SIM 4G Dual SIM 4G eSIM ❌ ❌ Wi-Fi Wi-Fi 5 Wi-Fi 5 Bluetooth 5.0 LE

A2DP, EDR, HID 5.1 LE

A2DP, aptX, LDAC, SBC, AAC NFC ✔️ ✔️ GPS GPS (L1)

GLONASS (G1)

GALILEO (E1)

BeiDou (B1) GPS (L1)

GLONASS (G1)

GALILEO (E1)

BeiDou (B1) Porta USB-C 2.0 USB-C 2.0 Speaker Mono Stereo

Dolby Atmos Mini-jack cuffie ❌ ✔️ Infrarossi ✔️ ✔️ Software al lancio MIUI 14

Android 13 MIUI 14

Android 13 Prezzo (al lancio) 4/64 GB – 229,90€

4/128 GB – 279,90€

8/256 GB – 299,90€ 6/128 GB – 199,90€

8/128 GB – 229,90€

8/256 GB – 249,90€

Redmi Note 12 5G vs Redmi Note 13 5G

Redmi Note 12 5G Redmi Note 13 5G Dimensioni 165,88 x 76,21 x 7,98 mm

189 g 161,11 x 74,95 x 7,6 mm

174 g Impermeabilità IP53 IP54 Display DotDisplay AMOLED

6,67″ Full+ (2.400 x 1.080 pixel)

20:9 in 395 PPI

120 Hz

Campionamento del tocco a 240 Hz

1.200 nits

DCI-P3

Gorilla Glass 3 DotDisplay AMOLED

6,67″ Full+ (2.400 x 1.080 pixel)

20:9 in 395 PPI

120 Hz

Campionamento del tocco a 240 Hz

PWM Dimming a 1.920 Hz

1.000 nits

10-bit, DCI-P3

Gorilla Glass 5 Chipset Snapdragon 4 Gen 1

4 nm Dimensity 6080

6 nm CPU 2 x 2,0 GHz A78

6 x 1,8 GHz A55 2 x 2,4 GHz A76

6 x 2,0 GHz A55 GPU Adreno 619 Mali-G57 MC2 RAM 4/6/8 GB di RAM LPDDR4X 6/8 GB LPDDR4X ROM 128/256 GB UFS 2.2 128/256 GB UFS 2.2 Micro SD ✔️ ❌ Sicurezza Lettore d’impronte laterale Lettore d’impronte laterale Fotocamera Primario Samsung JN1 48 MP f/1.8, 1/2.76″, 0.64 µm

Ultra-grandangolare OV08D10 8 MP f/2.2, 1/4″, 1.12 µm

Macro da 2 MP Primario Samsung HM3 108 MP f/1.7, 1/1.33″, 0.8 µm, OIS

Ultra-grandangolare 8 MP f/2.2

Macro 2 MP f/2.4 Selfie 13 MP f/2.45, 1.12 µm OV16A1Q 16 MP f/2.4, 1/3.06″, 1 µm Batteria 5.000 mAh 5.000 mAh Ricarica 33W 33W Ricarica Wireless ❌ ❌ SIM Dual SIM 5G Dual SIM 5G eSIM ❌ ❌ Wi-Fi Wi-Fi 5 Wi-Fi 5 Bluetooth 5.1 LE

A2DP, LDAC, SBAC, AAC 5.3 LE

A2DP, aptX, LDAC, SBAC, AAC NFC ✔️ ✔️ GPS GPS (L1)

GLONASS (G1)

GALILEO (E1)

BeiDou (B1) GPS (L1)

GLONASS (G1)

GALILEO (E1)

BeiDou (B1)

BDS (B1l) Porta USB-C 2.0 USB-C 2.0 Speaker Mono Mono

Dolby Atmos Mini-jack cuffie ✔️ ✔️ Infrarossi ✔️ ✔️ Software al lancio MIUI 14

Android 12 MIUI 14

Android 13 Prezzo (al lancio) 4/128 GB – 299,90€ 6/128 GB – 279,90€

8/256 GB – 299,90€

Redmi Note 12 Pro 4G vs Redmi Note 13 Pro 4G

Redmi Note 12 Pro 4G Redmi Note 13 Pro 4G Dimensioni 164,2 x 76,1 x 8,1 mm

201 g 161,1 x 74,95 x 7,98 mm

188 g Impermeabilità IP53 IP54 Display DotDisplay AMOLED

6,67″ Full+ (2.400 x 1.080 pixel)

20:9 in 395 PPI

120 Hz

Campionamento del tocco a 240 Hz

1.200 nits

DCI-P3, Dolby Vision

Gorilla Glass 5 DotDisplay AMOLED

6,67″ Full+ (2.400 x 1.080 pixel)

20:9 in 395 PPI

120 Hz

Campionamento del tocco a 240 Hz

PWM Dimming a 1.920 Hz

1.300 nits

10-bit, DCI-P3, Dolby Vision

Gorilla Glass 5 Chipset Snapdragon 732G

8 nm Helio G99 Ultra

6 nm CPU 2 x 2,2 GHz A76

6 x 1,8 GHz A55 2 x 2,2 GHz A76

6 x 2,0 GHz A55 GPU Adreno 618 Mali-G57 MC2 RAM 6/8 GB LPDDR4X 12/16/24 GB LPDDR5X ROM 128/256 GB UFS 2.2 256/512 GB/1 TB UFS 4.0 Micro SD ✔️ ✔️ Sicurezza Lettore d’impronte laterale Lettore d’impronte ottico nel display Fotocamera Primario Samsung HM2 108 MP f/1.9, 1/1.52″, 0.7 µm

Ultra-grandangolare Sony IMX355 8 MP f/2.2, 1/2.8″, 1.14 µm, FoV di 115°

Macro OV5675 5 MP f/2.4, 1/5″, 1.12 µm

Sensore di profondità GC02M1 2 MP f/2.4, 1/5″, 1.75 µm Primario Samsung HP3 200 MP f/1.65, 1/1.4″, 0.56 µm

Ultra-grandangolare Sony IMX355 8 MP f/2.2, 1/2.8″, 1.14 µm, FoV di 115°

Sensore di profondità GC02M1 2 MP f/2.4, 1/5″, 1.75 µm Selfie Sony IMX471 16 MP f/2.45, 1/3.13″, 1 µm OV16A1Q 16 MP f/2.4, 1/3.06″, 1 µm Batteria 5.000 mAh 5.000 mAh Ricarica 67W 67W Ricarica Wireless ❌ ❌ SIM Dual SIM 4G Dual SIM 4G eSIM ❌ ❌ Wi-Fi Wi-Fi 5 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.1 LE

A2DP, EDR, HID 5.2 LE

A2DP, aptX, LDAC, SBC, AAC NFC ✔️ ✔️ GPS GPS (L1)

GLONASS (G1)

GALILEO (E1)

BeiDou (B1) GPS (L1)

GLONASS (G1)

GALILEO (E1)

BeiDou (B1) Porta USB-C 2.0 USB-C 2.0 Speaker Stereo

Dolby Atmos Stereo

Dolby Atmos Mini-jack cuffie ✔️ ✔️ Infrarossi ✔️ ✔️ Software al lancio MIUI 13

Android 11 MIUI 14

Android 13 Prezzo (al lancio) 6/128 GB – 369,90€

8/256 GB – 399,90€ 8/128 GB – 329,90€

8/256 GB – 349,90€

12/512 GB – 399,90€

Redmi Note 12 Pro 5G vs Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 12 Pro 5G Redmi Note 13 Pro 5G Dimensioni 162,9 x 76 x 7,9 mm

187 g 161,15 x 74,24 x 7,98 mm

187 g Impermeabilità IP53 IP54 Display DotDisplay AMOLED

6,67″ Full+ (2.400 x 1.080 pixel)

20:9 in 395 PPI

120 Hz

Campionamento del tocco a 240 Hz

PWM Dimming a 1.920 Hz

900 nits

10-bit, DCI-P3, Dolby Vision

Gorilla Glass 5 DotDisplay AMOLED

6,67″ 1.5K (2.712 x 1.220 pixel)

20:9 in 446 PPI

120 Hz

Campionamento del tocco a 240 Hz

PWM Dimming a 1.920 Hz

1.800 nits

12-bit, DCI-P3, Dolby Vision

Gorilla Glass Victus Chipset Dimensity 1080

6 nm Snapdragon 7s Gen 2

4 nm CPU 2 x 2,6 GHz A78

6 x 2,0 GHz A55 2 x 2,2 GHz A76

6 x 2,0 GHz A55 GPU Mali-G68 MC4 Adreno 710 RAM 6/8/12 GB LPDDR4X 8/12 GB LPDDR4X ROM 128/256 GB UFS 2.2 128/256/512 GB UFS 2.2 Micro SD ❌ ❌ Sicurezza Lettore d’impronte laterale Lettore d’impronte ottico nel display Fotocamera Primario Sony IMX766 50 MP f/1.88, 1/1.56″, 1 µm, OIS

Ultra-grandangolare 8 MP f/2.2, 1/4.0″, 1.12 µm, FoV di 119°

Macro GC02M1 2 MP f/2.4, 1/5″, 1.75 µm Primario Samsung HP3 200 MP f/1.65, 1/1.4″, 0.56 µm, OIS

Ultra-grandangolare Sony IMX355 8 MP f/2.2, 1/2.8″, 1.14 µm, FoV di 115°

Sensore di profondità OV02B10 2 MP f/2.4, 1/5″, 1.75 µm Selfie 16 MP f/2.5, 1/3.06″, 1.0 µm OV16A1Q 16 MP f/2.4, 1/3.06″, 1 µm Batteria 5.000 mAh 5.100 mAh Ricarica 67W 67W Ricarica Wireless ❌ ❌ SIM Dual SIM 5G Dual SIM 5G eSIM ❌ ❌ Wi-Fi Wi-Fi 6 Wi-Fi 5 Bluetooth 5.2 LE

A2DP, LDAC, SBC, AAC 5.2 LE

A2DP, aptX, LDAC, SBC, AAC NFC ✔️ ✔️ GPS GPS (L1)

GLONASS (G1)

GALILEO (E1)

BDS (B1l) GPS (L1)

GLONASS (G1)

GALILEO (E1)

BeiDou (B1C+B1l)

QZSS (L1) Porta USB-C 2.0 USB-C 2.0 Speaker Stereo

Dolby Atmos Stereo

Dolby Atmos Mini-jack cuffie ✔️ ✔️ Infrarossi ✔️ ✔️ Software al lancio MIUI 13

Android 12 MIUI 14

Android 13 Prezzo (al lancio) 6/128 GB – 399,90€

8/128 GB – 449,90€ 8/256 GB – 399,90€

12/512 GB – 449,90€

Redmi Note 12 Pro+ vs Redmi Note 13 Pro+

Redmi Note 12 Pro+ Redmi Note 13 Pro+ Dimensioni 162,9 x 76 x 8,9 mm

208 g 161,4 x 74,2 x 8,9 mm

204 g Impermeabilità IP53 IP68 Display DotDisplay AMOLED

6,67″ Full+ (2.400 x 1.080 pixel)

20:9 in 395 PPI

120 Hz

Campionamento del tocco a 240 Hz

PWM Dimming a 1.920 Hz

900 nits

10-bit, DCI-P3, Dolby Vision

Gorilla Glass 5 DotDisplay AMOLED curvo

6,67″ 1.5K (2.712 x 1.220 pixel)

20:9 in 446 PPI

120 Hz

Campionamento del tocco a 240 Hz

PWM Dimming a 1.920 Hz

1.200 nits

12-bit, DCI-P3, Dolby Vision

Gorilla Glass Victus Chipset Dimensity 1080

6 nm Dimensity 7200 Ultra

4 nm CPU 2 x 2,6 GHz A78

6 x 2,0 GHz A55 2 x 2,8 GHz A715

6 x 2,0 GHz A510 GPU Mali-G68 MC4 Mali-G610 MC4 RAM 8/12 GB LPDDR4X 8/12/16 GB LPDDR5 ROM 128/256/512 GB UFS 2.2 256/512 GB UFS 3.1 Micro SD ❌ ❌ Sicurezza Lettore d’impronte laterale Lettore d’impronte ottico nel display Fotocamera Primario Samsung HPX 200 MP f/1.65, 1/1.4″, 0.56 µm, OIS

Ultra-grandangolare Sony IMX355 8 MP f/2.2, FoV da 119°, 1/2.8″, 1.14 µm

Macro GC02M1 2 MP f/2.4, 1/5″, 1.75 µm Primario Samsung HP3 200 MP f/1.65, 1/1.4″, 0.56 µm, OIS

Ultra-grandangolare Sony IMX355 8 MP f/2.2, FoV da 119°, 1/2.8″, 1.14 µm

Macro OV02B10 2 MP f/2.4, 1/5″, 1.75 µm Selfie 16 MP f/2.45, 1/3.06″, 1.0 µm OV16A1Q 16 MP f/2.4, 1/3.06″, 1 µm Batteria 5.000 mAh 5.000 mAh Ricarica 120W 120W Ricarica Wireless ❌ ❌ SIM Dual SIM 5G Dual SIM 5G eSIM ❌ ✔️ Wi-Fi Wi-Fi 6 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 LE

A2DP, LDAC, SBC, AAC 5.3 LE

A2DP, aptX, LDAC, SBC, AAC NFC ✔️ ✔️ GPS GPS (L1)

GLONASS (G1)

GALILEO (E1)

BeiDou (B1) GPS (L1)

GLONASS (G1)

GALILEO (E1)

BeiDou (B1)

QZSS (L1) Porta USB-C 2.0 USB-C 2.0 Speaker Stereo

Dolby Atmos Stereo

Dolby Atmos Mini-jack cuffie ✔️ ❌ Infrarossi ✔️ ✔️ Software al lancio MIUI 14

Android 13 MIUI 14

Android 13 Prezzo (al lancio) 8/256 GB – 499,90€ 8/256 GB – 469,90€

12/512 GB – 499,90€

