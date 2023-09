Tecno Phantom V Flip 5G ufficiale: il nuovo flip phone che sfida Samsung, OPPO e Motorola

Dopo aver lanciato il suo primo smartphone pieghevole (mostrato in occasione del MWC 2023), il brand asiatico ha fatto il bis e in tempi record ha sfornato anche il suo primo flip phone (ossia con display pieghevole a conchiglia). Ecco il nuovo Tecno Phantom V Flip 5G: scopri tutte le novità sull'ultimo arrivato della compagnia, tra specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato.

Tecno Phantom V Flip 5G: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo pieghevole

Design e display

In termini di design Tecno Phantom V Flip prova a smuovere un po' le acque proponendo uno stile diverso dai vari rivali. Il look esterno si ispira allo spazio: il display è un'unità circolare (che simula un pianeta), circondata dai sensori della fotocamera (i quali simboleggiano una fascia di asteroidi che orbita intono ad un pianeta). La scocca è realizzata in pelle vegana, disponibile in due colorazioni (Black e Purple).

Per quanto riguarda i dettagli tecnici, lo schermo esterno è un'unità AMOLED da 1,32″ con risoluzione 466 x 466 pixel: il pannello può essere utilizzato per scattarsi selfie, visualizzare messaggi e risposte rapide. Inoltre è possibile personalizzarlo con uno sfondo personalizzato. All'interno del dispositivo trova spazio uno schermo AMOLED con tecnologia LTPO (il refresh rate arriva fino a 120 Hz): si tratta di una soluzione da 6,9″ Full HD+ (2460 x 1080 pixel) in 20,5:9 e dotata di una luminosità di picco di 1000 nit.

Come si consueto per la tipologia di dispositivi, il lettore d'impronte è posizionato di lato, integrato nel tasto di accensione. Il telefono misura 88,77 x 74,05 x 14,95 mm da chiuso e 171,72 x 74,05 x 6,95 mm una volta aperto (per un peso di 194 grammi).

Specifiche tecniche e fotocamera

Le specifiche tecniche di Tecno Phantom V Flip 5G si basano sul chipset Dimensity 8050 di MediaTek, octa-core realizzato a 6 nm e dotato di una frequenza massima di 3 GHz. Lato memorie abbiamo 8 GB di RAM LPDDR4X e 256 GB di storage UFS 3.1. La batteria è un'unità da 4.000 mAh con il supporto alla ricarica rapida da 45W: l'azienda promette il 33% in appena 10 minuti. Completano il quadro il WiFi Dual Band, Bluetooth 5.3, il supporto Dual SIM 5G e Android 13 (tramite HiOS 13.5).

Il comparto fotografico si affida ad una dual camera da 64 + 12 MP con un sensore principale RGBW con apertura f/1.7 e pixel da 1,6 μm, accompagnato da un ultragrandangolare. Frontalmente è presente una selfie camera da 32 MP con un flash LED fisico.

Tecno Phantom V Flip 5G – Prezzo e uscita

Il nuovo Tecno Phantom V Flip 5G ha debuttato in India al prezzo di circa 567€ al cambio attuale (49.999 INR per l'unica versione disponibile, da 8/256 GB). Il dispositivo dovrebbe debuttare anche in alcuni paesi europei e pare che il prezzo sarà di soli 700€: se questa cifra si rivelerà veritiera, il nuovo flip phone si presenterà davvero come una buona alternativa allo strapotere di Samsung e ai rivali Motorola e OPPO.

