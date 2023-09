vivo T2 Pro 5G ufficiale: bello, completo ed economico

Continua la parata di mid-range targati vivo, questa volta con la nuova aggiunta alla serie T. Si tratta di vivo T2 Pro, budget phone completo a tutto tondo, proposto ad un prezzo super conveniente: un buon dispositivo, anche se lo conosciamo già.

Il nuovo arrivato di vivo, infatti, non è uno smartphone inedito: vivo T2 Pro è il rebrand del recente iQOO Z7 Pro, a sua volta rifacimento del cinese vivo S17e. Insomma, il trend dei produttori asiatici non si smentisce mai e ancora una volta ci troviamo alle prese con un dispositivo lanciato in molteplici incarnazioni (anche se la vera maestra di questa pratica resta sempre Xiaomi). Tornando al “nuovo” telefono, T2 Pro adotta uno stile elegante e raffinato, nonostante si tratti di un telefono di fascia media. Abbiamo un corpo stiloso, uno schermo AMOLED da 6,78″ Full HD+ con bordi curvi (120 Hz e 1300 nit di luminosità di picco) ed un lettore d'impronte digitali sotto il display.

Lo smartphone è mosso dal Dimensity 7200 di mediaTek, con 8 GB di RAM e 128/256 GB di storage. Il tutto è alimentato da una batteria da 4.600 mAh con ricarica da 66W. Buona la fotocamera, basata su un sensore da 64 MP con stabilizzazione OIS ed un modulo secondario per i bokeh (da 2 MP). Frontalmente, nel punch hole, troviamo una selfie camera da 16 MP. Lato software è presente Android 13 (tramite Funtouch OS 13) mentre il corpo è certificato IP52 (contro schizzi e polvere).

Il prezzo di vivo T2 Pro parte da circa 272€ al cambio attuale per la versione da 128 GB; il modello da 256 GB viene proposto a circa 283€ al cambio. Le vendite partiranno dal 29 settembre, al momento solo in India.

