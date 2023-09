Non c’è pace con Xiaomi: avvistato anche Redmi Note 13R Pro

A volta basta una miccia per far esplodere un vero e proprio pandemonio e questo è il caso di Xiaomi e dei suoi dispositivi. Quando si parla dei modelli della casa cinese è tutto un caos di telefoni inediti e rebrand, per non parlare dei leak a catena. Il lancio della gamma Note 13 ha dato il via ad una sfilza di indiscrezioni e dopo aver fatto conoscenza con i futuri POCO X6 e X6 Pro ora tocca a Redmi Note 13R Pro: ecco cosa aspettarsi del prossimo dispositivo della famiglia.

Redmi Note 13R Pro certificato: forse lo conosciamo già (e sappiamo tutto)

Redmi Note 13 5G – Crediti: Xiaomi

Il nuovo modello è stato avvistato nel database IMEI, in riferimento sia al mercato cinese che quello indiano. Il telefono presenta le sigle 2311FRAFDC e 2312FRAFDI mentre il nome in codice è gold_a. Il lancio di Redmi Note 13R Pro è atteso per novembre (2311) mentre la sua identità sembra chiara fin da ora. Il nome in codice gold è quello di Redmi Note 13 5G, quindi è chiaro che si tratterà di un rebrand. Lo stesso è avvenuto con Note 12R Pro, versione alternativa di Note 12 cinese (con una selfie camera migliorata).

Ma quali saranno le differenze tra Redmi Note 13R Pro e Note 13 5G? La risposta arriva scavando nel codice delle MIUI: secondo quanto scoperto dai colleghi di Xiaomiui, il modello Note 13R avrebbe dalla sua una fotocamera da 64 MP (anziché da 108 MP). Tra parentesi, questa è la medesima differenza che c'è tra Note 13 5G e il suo rebrand internazionale, POCO X6 5G.

Insomma, tirando le somme ancora una volta Xiaomi si distingue per il numero sconfinato di telefoni lanciato sul mercato. Se da un lato si tratta di una pratica vantaggiosa perché permette di coprire numerose fasce di prezzo, dall'altro genera tantissima confusione (per non parlare del fatto di avere sul mercato tanti dispositivi potenzialmente inutili).

